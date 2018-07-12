Чебоксары, 12 июля, 2018, 14:03 — ИА Регнум. В столице Чувашии в этом году в августе планируют начать строительство детских садов в микрорайоне «Новый город» и в посёлке Сосновка. Оба объекта планируется сдать до июля 2019 года, затраты на данные объекты ориентировочно составят около 300 млн рублей. Соответствующие аукционы опубликованы на портале госуслуг, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Новый детсад в Чебоксарах, открытый в 2017 году

Объявлен аукцион по строительству ещё одного детского сада в микрорайоне «Новый город». Он сможет принять 240 детей. Затраты на строительство оценены в 175 881 760 рублей. Площадь застраиваемого участка составляет 1,23 га. На территории детского сада будут также созданы площадки для групповых занятий, игр и занятий физкультурой. Согласно документу, гарантийный срок на выполняемые работы составляет 5 лет с момента ввода объекта в эксплуатацию.

Также новый детский сад появится в чебоксарском посёлке Сосновка по улице Больничная. Он рассчитан на 150 детей. Максимальная стоимость проекта — 114 838 890 рублей.

Строительство данных дошкольных образовательных учреждений будет идти за счёт средств из федерального, республиканского и муниципального бюджетов города Чебоксары. Оба объекта планируется сдать до 1 июля 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году в «Новом городе» был открыт детский сад на 160 мест. Он стал 18-м дошкольным образовательным учреждением, открытым в столице Чувашии за последние пять лет. Также в прошлом году также были введены в эксплуатацию детские сады в микрорайонах «Радужный», «Альгешево», «Садовый».По данным мэрии, за пять лет в Чебоксарах создано более 13 тысяч мест для дошкольников.

В июне в мэрии отмечали, что в2018 году в рамках реализации федеральной целевой программы «Жилище» начато строительство двух детских садов, Минстроем России на эти цели выделено 680 млн рублей. Ещё восемь детсадов проходили экспертизу, их планируется построить в Чебоксарах в 2019 году. Объекты будут построены в рамках реализации государственной программы по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. В целом это позволит дополнительно создать более 2 тыс. мест в детских садах. В администрации города заверяют, что в результате будут ликвидированы очереди для детей в возрасте от двух лет.

«Правительством России выделено Чувашии более 1,3 млрд рублей на строительство 11 детских садов. В Чебоксарах к юбилею города мы планируем по госпрограмме ввести восемь детских садов, еще два детских садах — в рамках федеральной целевой программы «Жилище». Предстоит масштабная работа. Цифры небывалые, надеюсь, что вместе с коллегами, строителями, нам удастся реализовать поставленную задачу», — отмечал ранее глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.