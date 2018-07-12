Ростов-на-Дону, 12 июля, 2018, 14:01 — ИА Регнум. Ростовские школы будут приведены в порядок к началу нового учебного года. Сити-менеджер города-миллионника Виталий Кушнарёв поручил завершить все работы в образовательных учреждениях за месяц до Дна знаний — к 1 августа. Об этом ИА REGNUM проинформировали в ростовской администрации 12 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Это условие не будет выполнено только на двух объектах — в школе №4 и в лицее №69. Это связано с тем, что здесь проводится капитальный ремонт. Работы подрядчики обещают завершить к 1 сентября.

«Все школы должны быть укомплектованы необходимым оборудованием, мебелью, учебниками и пособиями. Уже к 1 августа помещения и пришкольные территории должны быть приведены в порядок и готовы принять школьников. Этот вопрос — на моем личном контроле», — сказал Кушнарев.

Особое внимание будет уделено безопасности детей. Так, все школы, лицеи и гимназии обязаны актуализировать паспорта антитеррористической безопасности.

Отметим, что 1 сентября за школьные парты сядут около 14 тыс. первоклассников.