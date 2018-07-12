Лондон, 12 июля, 2018, 13:54 — ИА Регнум. Бывший нападающий сборной Англии по футболу Алан Ширер оценил выступление команды на чемпионате мира в России. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Команда сборной Англии перед началом дополнительного времени

По словам Ширера, он разочарован поражением в полуфинале мундиаля, однако доволен тем, как сборная Англии играла на протяжении турнира.

«Они превзошли ожидания, и мы должны поздравить их. Они сделали все, что могли», — сказал Ширер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Англии уступила команде Хорватии в полуфинале чемпионата мира по футболу. Матч завершился в дополнительное время со счётом 1:2.

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Теперь англичан ждет матч за третье место, в котором они сыграют со сборной Бельгии. Встреча пройдёт 14 июля в Санкт-Петербурге.

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