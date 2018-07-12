Псебай, Краснодарский край, 12 июля, 2018, 13:46 — ИА Регнум. Следствие планирует в августе предъявить обвинение двоим подозреваемым в жестокой расправе над 40-летней многодетной матерью в Краснодарском крае. После этого обвиняемые начнут знакомиться с материалами дела. Громкое убийство в кубанском поселке Псебай было совершено в ночь на 13 мая и вызвало массовые волнения жителей поселка, сообщает ИА REGNUM.

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Как сообщили 12 июля в пресс-службе Следственного комитета, Главное следственное управление продолжает расследование уголовного дела об убийстве 40-летней Натальи Дмитриевой. Дело возбуждено по пп. «д», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера». По делу по-прежнему проходят двое подозреваемых.

«В настоящее время завершается производство стационарных психолого-психиатрических экспертиз обвиняемых, порученных экспертам «Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского» Министерства здравоохранения Российской Федерации», — сообщили в СКР.

Предъявить обвинение подозреваемым следствие намерено в августе 2018 года, тогда же планируется завершить следственные действия по делу и начать ознакомление потерпевших, обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, жестокое убийство 40-летней матери пятерых детей было совершено в поселке Псебай в ночь на 13 мая. Женщину буквально растерзали. Тогда же были задержаны двое подозреваемых, 16 и 20 лет, хотя, по утверждению жителей, участников убийства могло быть гораздо больше: на народном сходе люди говорили о том, что в поселке действует банда подростков.