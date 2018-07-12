В Ярославской области составят реестр бездомных животных
Ярославль, 12 июля, 2018, 13:42 — ИА Регнум. В Ярославской области утвержден порядок регистрации безнадзорных животных, отловленных на улицах. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Согласно опубликованному документу, регистрации подлежат все безнадзорные животные независимо от породы и пола. Проводится она в день отлова согласно установленной форме, куда вписывается пол животного, место отлова, порода, дата регистрации, информация о наличии чипа или клейма.
Вся эта информация представляется организацией-подрядчиком, которая производит отловы, в региональный департамент ветеринарии в электронном виде ежеквартально либо по запросу для розыска утерянных домашних животных.
Соответственно, департамент ежеквартально обобщает поступившую от подрядчиков по отлову информацию и размещает ее на своей странице.
Инициатива, безусловно, хорошая, но то, как ее предполагают исполнять, вызывает лишь разочарование. Как известно, бюджет оплачивает содержание отловленных собак и кошек в течение определенного срока — это немногим больше недели. Дальше невостребованных собак полагается подвергать эвтаназии, либо же организация, которая проводит отлов, содержит их за свой счет. Понятно, что при исполнении контракта на отлов и передержку даже 500 голов никто такую армию бездомных собак содержать за свои средства не будет, а значит, дальнейшая участь большей части отловленных псов незавидна. Поэтому информацию об отловленных собаках следует размещать в свободном доступе отнюдь не раз три месяца, а как минимум раз в десять дней. Только так можно дать шанс потерянным шарикам и бобикам вновь воссединиться со своими хозяевами.
Ну, а то, что придуманная чиновниками регистрация не предполагает самого элементарного и самого главного — фото отловленной собаки — и вовсе сводит весь смысл документа к нулю. Вывешивать раз в квартал безликие списки с указанием — отловлено 45 рыжих кобелей — не дает владельцам, у которых потерялся пес, никаких шансов вернуть питомца. Ну и конечно, отсутствие фотофиксации предоставляет недобросовестным фирмам, зарабатывающим на отлове и усыплении собак, прекрасное поле для махинаций на собачьих трупах.