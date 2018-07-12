Ярославль, 12 июля, 2018, 13:42 — ИА Регнум. В Ярославской области утвержден порядок регистрации безнадзорных животных, отловленных на улицах. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Бездомных животных зарегистрируют

Согласно опубликованному документу, регистрации подлежат все безнадзорные животные независимо от породы и пола. Проводится она в день отлова согласно установленной форме, куда вписывается пол животного, место отлова, порода, дата регистрации, информация о наличии чипа или клейма.

Вся эта информация представляется организацией-подрядчиком, которая производит отловы, в региональный департамент ветеринарии в электронном виде ежеквартально либо по запросу для розыска утерянных домашних животных.

Соответственно, департамент ежеквартально обобщает поступившую от подрядчиков по отлову информацию и размещает ее на своей странице.

Инициатива, безусловно, хорошая, но то, как ее предполагают исполнять, вызывает лишь разочарование. Как известно, бюджет оплачивает содержание отловленных собак и кошек в течение определенного срока — это немногим больше недели. Дальше невостребованных собак полагается подвергать эвтаназии, либо же организация, которая проводит отлов, содержит их за свой счет. Понятно, что при исполнении контракта на отлов и передержку даже 500 голов никто такую армию бездомных собак содержать за свои средства не будет, а значит, дальнейшая участь большей части отловленных псов незавидна. Поэтому информацию об отловленных собаках следует размещать в свободном доступе отнюдь не раз три месяца, а как минимум раз в десять дней. Только так можно дать шанс потерянным шарикам и бобикам вновь воссединиться со своими хозяевами.

Ну, а то, что придуманная чиновниками регистрация не предполагает самого элементарного и самого главного — фото отловленной собаки — и вовсе сводит весь смысл документа к нулю. Вывешивать раз в квартал безликие списки с указанием — отловлено 45 рыжих кобелей — не дает владельцам, у которых потерялся пес, никаких шансов вернуть питомца. Ну и конечно, отсутствие фотофиксации предоставляет недобросовестным фирмам, зарабатывающим на отлове и усыплении собак, прекрасное поле для махинаций на собачьих трупах.