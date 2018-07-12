Ереван, 12 июля, 2018, 13:40 — ИА Регнум. Внеочередные выборы мэра Еревана пройдут 16 июля. Такое решение принял сегодня, 12 июля, Совет старейшин Еревана.

Ереван

Согласно закону, после того, как должность мэра города остается вакантной, Совет старейшин из своего состава не позже чем через месяц избирает нового градоначальника.

По предложению заместителя мэра Еревана Камо Ареяна, выборы состоятся в 11:00 16 июля. За его предложение проголосовали члены фракции бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА), которая обладает большинством в городском собрании.

Фракция блока «Елк», в который входит также партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор», между тем предлагала провести выборы мэра 8 августа.

Руководитель фракции Давид Хажакян заявил, что в том случае, если на пост мэра 16 июля не найдется кандидатов, или выдвинутый кандидат не наберет необходимого числа голосов, то Совет старейшин будет распущен и пройдут внеочередные выборы. В этом случае, согласно закону, выборы состоятся в августе, что является неблагоприятным временем как для избирательной кампании, так и с точки зрения организации избирательного процесса.

Хажакян предупредил, что делается попытка поставить под угрозу проведение избирательного процесса.

«Это саботаж против государства, и у нас есть рычаги для его преодоления», — сказал глава фракции «Елк».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр Еревана, представитель РПА Тарон Маркарян ушел в отставку 9 июля.

Мэр Еревана — избираемая должность, его выбирает парламент (Совет старейшин). Парламент, в свою очередь, избирается народным голосованием. На данный момент большинство в совете старейшин принадлежит бывшей правящей Республиканской партии Армении. В совете заседают также блок «Елк» (в блоке состоит партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна), а также «Страна абрикосов» Заруи Постанджян.

Согласно источнику ИА REGNUM в аппарате премьер-министра Армении, власти страны склонны провести внеочередные выборы Совета старейшин, а не идти по пути избрания временного мэра. Выборы в Ереване, где проживает больше трети всего населения Армении, станут своеобразной проверкой для новых властей Армении перед внеочередными парламентскими выборами, которые планируется провести до конца мая 2019 года.