Петропавловск-Камчатский, 12 июля, 2018, 13:40 — ИА Регнум. Экипажи вертолетов Ка-27ПЛ и Ка-27ПС смешанного авиаполка морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали влет и посадку на палубу спасательного судна (СС) «Алагез» в акватории Авачинской бухты на Камчатке в ходе плановой тренировки. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Российской Федерации.

Mil.ru Ка-27

«Морские летчики (вертолетов Ка-27ПЛ и Ка-27ПС) закрепили навыки в выборе оптимального курса захода на посадку, ориентировании и точности приземления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что три палубных вертолёта, которые привлекались к плановой тренировке, выполнили порядка 15 взлетов и посадок на спасательное судно.

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