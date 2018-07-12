Сиань, Китай, 12 июля, 2018, 13:35 — ИА Регнум. Китай примет у себя баскетбольные команды из Германии, Ирана и Нигерии в рамках Международного баскетбольного соревнования «Нового шелкового пути», в котором примут участие только четыре страны, сообщает 11 июля агентство Синьхуа.

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Мероприятие, как отмечают организаторы, пройдет с 24 по 26 июля в столице провинции Шэньси городе Сиань. Китай направит для участия в спортивном мероприятии национальную олимпийскую сборную, которая состоит из молодых игроков.

Генеральный секретарь Международной баскетбольной федерации (FIBA) Патрик Бауманн полагает, что «Сиань обладает чудесными пейзажами и прочной основой в баскетболе». Он также выразил надежду, что все игроки и фанаты получат удовольствие от соревнований.

Напомним, что Сиань подписал соглашение с Китайской баскетбольной ассоциацией, согласно которому Сиань будет принимать у себя все баскетбольные соревнования в течение ближайших трех лет.