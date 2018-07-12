Ташкент, 12 июля, 2018, 13:36 — ИА Регнум. Сингапурская компания Indorama Kokand Textile планирует инвестировать $225 млн в выращивание и переработку хлопка на территории Узбекистана, сообщает 12 июля издание «Подробно.uz» со ссылкой на представителя компании Амита Джаина.

(сс) Kimberly Vardeman Хлопковое поле

По его словам, ежегодный объем выращиваемого хлопка должен составить 100 тыс. тонн. Все сырье планируется перерабатывать на предприятиях в Узбекистане.

Джаин добавил, что в настоящее время представители компании находятся на уровне переговоров с правительством Узбекистана о выделении земли под хлопковый кластер.

Напомним, сингапурская компания Indorama, работающая в Узбекистане с 2010 года, инвестировала в развитие текстильного производства в Ферганской области $165 млн.