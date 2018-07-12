Москва, 12 июля, 2018, 13:31 — ИА Регнум. В России трансляции матчей чемпионата мира по футболу смотрят 70% жителей. Об этом 12 июля сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

(сс) Sharon Hahn Darlin Футбол по телевизору

Отмечается, что 41% респондентов смотрят только игры с участием сборной России. 38% опрошенных больше не будут наблюдать за ходом турнира.

Также в исследовании говорится о том, что игра сборной России вызвала у граждан страны гордость (47%), радость (36%) и уважение (35%). Кроме того, еще 28% испытывали надежду, а 21% — восхищение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, финальный матч чемпионата мира планируют смотреть 63% граждан России.

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