Ереван, 12 июля, 2018, 13:29 — ИА Регнум. Законопроект об амнистии неуплаченных водителями штрафов принят парламентом Армении на заседании 12 июля. Новая норма распространится на штрафы за нарушения, не повлекшие тяжелых последствий, совершенные в 2012—2017 годах.

shamshyan.com Пробка в Ереване

Под амнистию попадут 150 тыс. административных протоколов, зафиксировавших обнаруженные техническими средствами нарушения, а также 700 тыс. протоколов, которые составили сотрудники Дорожной полиции Армении.

Водители, которые заплатили штрафы в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2017 года, не будут считаться лицами, совершившими правонарушения. Те же, кто, к примеру, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, под амнистию не попадут.

Общая сумма аннулированных штрафов составит 13,7 млрд драмов, что соответствует примерно $28 млн 250 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, пересмотр системы и амнистия штрафов для автолюбителей был одним из предвыборных обещаний нового премьер-министра страны Никола Пашиняна. Система технической фиксации нарушений ПДД в Армении довольно развита, а суммы, выплачиваемые гражданами за эти нарушения, поступают в государственную казну лишь частично. Другая часть поступает в частную организацию, которая внедряла эту систему. В ней, кстати, недавно прошли обыски. Руководство организации подозревается в мошенничестве и неуплате налогов.

Данное сообщение вызывало неоднозначные оценки со стороны общественности. Особенно со стороны тех автолюбителей, кто все эти годы исправно платил выписываемые полицией штрафы.