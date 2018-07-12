Москва, 12 июля, 2018, 13:41 — ИА Регнум. Отменив налог на движимое имущество, правительство РФ, вероятно, рассчитывает стимулировать автомобильный рынок, полагает ведущий научный сотрудник Института экономики РАН Аза Мигранян. Об этом она заявила 12 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Госдума РФ приняла во втором, основном чтении законопроект, исключающий движимое имущество из объекта налогообложения по налогу на имущество организаций.

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«По всей видимости, это сделано с целью стимулировать автомобильный рынок, — предположила экономист. — Кроме того, это можно рассматривать как способ поддержать спрос на данном рынке через рыночное макрорегулирование. Особенно если учесть тот факт, что государственные программы, которые поддерживали отрасль, на сегодняшний день уже в большинстве своём завершены».

Однако экономист отметила, что параллельно повышается налог на добавленную стоимость.

«Правительство пытается смягчить тот уровень бремени, который мы получаем за счёт двухпроцентного увеличения НДС, — добавила Мигранян. — Не факт, что это будет способствовать развитию автопрома или серьёзно поддержит спрос на рынке. Только при условии роста доходов мы получим рост спроса на любые виды товаров. Пока надо рассматривать отмену этого налога как балансирующую меру государственного регулирования, которая несколько сглаживает отрицательные эффекты при повышении других налогов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, правительственный законопроект о совершенствовании налогового администрирования Госдума РФ приняла во втором, основном чтении.

Данный документ направлен на уточнение норм о консолидированных группах налогоплательщиков (КГН), однако ко второму чтению профильный комитет внёс в него несколько налоговых изменений. В их числе решение правительства исключить движимое имущество из объекта налогообложения по налогу на имущество организаций.

О необходимости отмены этого налога ранее говорило бизнес-сообщество, как отмечал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

«Бизнес ставил вопрос о том, что необходимо отменить налог на движимое имущество. Мы отменяем налог на движимое имущество», — сказал Андрей Макаров.