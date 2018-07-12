Чита, 12 июля, 2018, 13:24 — ИА Регнум. Начальник Читинского гидрометцентра Ольга Ляшко в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям Забайкальского края 12 июля назвала паводок в Чите историческим событием.

75.mchs.gov.ru Паводок в Забайкалье

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«В 1991 году уровень воды поднимался до 397 сантиметров, в этом году — 401. Нами проведены подсчёты, и этот паводок однопроцентной обеспеченности. То есть это случается один раз в 100 лет», — цитирует Ляшко «Чита.ру».

По её словам, есть объяснение тому, что гидротехнические сооружения, возведённые на реке Читинке в 2011 году, не справились со стихией: дамбы строятся с расчётом на паводки пятипроцентной обеспеченности, которые случаются раз в 20 лет.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Забайкалье переживает сильный паводок. По данным краевого главка МЧС, в окрестностях Читы река, вышедшая из берегов, подтопила более 1,8 тыс. приусадебных участков. В столице Забайкалья вода зашла во дворы пяти многоквартирных домов, подтопила частные дома.

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Напомним, синоптики назвали Забайкальский край самым дождливым местом России за первую декаду июля 2018 года.

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