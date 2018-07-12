Пермь, 12 июля, 2018, 13:27 — ИА Регнум. Пермский края вошёл в число лидеров среди регионов Приволжского федерального округа по стоимости минимального набора продуктов питания. В июне стоимость составила 3869,5 рубля, выше показатель только в Самарской области — 4059,3 рубля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Пермьстате. Минимальная стоимость набора продуктов питания отмечена в Саратовской области — 3338,1 рубля.

Uainfo.org Цены на продукты

В целом по ПФО средняя стоимость условного набора продовольствия составила 3657,2 рубля, за полгода увеличившись на 8,4%. Самое большое увеличение произошло в Кировской области — на 11,6% (3727,6 рубля), самое маленькое — в Оренбуржье (6,1%). В Оренбургской области в июне стоимость минимального набора продуктов питания составила 3512,2 рубля.

В среднем по Российской Федерации в конце июня 2018 года составила 4060,3 рубля в расчёте на месяц, увеличившись с начала года на 8,5%. При этом наименьшая стоимость отмечена в Приволжском федеральном округе.