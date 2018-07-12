Москва, 12 июля, 2018, 13:24 — ИА Регнум. Призыв Международной федерации футбола телеканалам меньше показывать привлекательных болельщиц во время трансляции матчей ЧМ-2018 вызвала недоумение в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля.

Дарья Драй ИА REGNUM Печальные болельщицы

«С каких это пор красивые болельщицы кому-то мешают? Может быть, в Европе просто нехватка красивых девушек, и им просто завидно видеть красоток на трибунах наших стадионов — страны с самыми красивыми девушками в мире», — предположил член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР).

По его мнению, сексизм — это предвзятое отношение к представителям другого пола.

«Сексизм есть в Иране, где женщин не пускают на стадион — пусть ФИФА обратит свое внимание туда», — советует он.

Депутат уверен, что «руководствуясь этой логикой, можно дойти до того, что запретить продюсерам голливудских фильмов снимать красивых актрис, мотивируя это тем, что они оскорбляют чей-то вкус».

"Навязываемая толерантность западного общества на деле является обратной стороной банального тоталитаризма», — заключил Свищев.

ФИФА призвала телевещателей меньше показывать симпатичных болельщиц в трансляциях чемпионата мира по футболу из-за антидискриминационной кампании, которую проводит Международная Федерация футбола.