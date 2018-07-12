Москва, 12 июля, 2018, 13:21 — ИА Регнум. Вряд ли население Эстонии сможет вести партизанскую войну с российскими войсками, даже если предположить, что Россия собирается нападать, считает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Солдаты Эстонии

Ранее командующий подразделением спецназа сил обороны Эстонии полковник Рихо Юхтеги заявил, что по российским солдатам, которые могут захватить Таллин за два дня, будут стрелять из-за каждого угла.

Эстонские заявления в этом стиле достаточно часто встречаются, и, конечно, очень сложно в них поверить. На самом деле, все очень сильно зависит от настроя местного населения.

Действительно, есть примеры, когда очень небольшие силы успешно ведут партизанскую войну против огромных армий. Например, как сейчас это происходит в Йемене.

Но есть большие сомнения насчет того, что христианское население Эстонии сможет такие боевые действия вести.

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