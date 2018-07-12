Вашингтон, 12 июля, 2018, 13:19 — ИА Регнум. США не пересматривают своей стратегии сдерживания и экспансии, а из заявлений Дональда Трампа, если он действительно их сделал, следует, что НАТО для него — такой же инструмент, каким для Сталина был Коминтерн, отметил в четверг, 12 июля, главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров, комментируя сообщения о заявлениях Трампа на саммите альянса.

Nato.int Дональд Трамп посетил саммит НАТО в Брюсселе. 2018

Ранее информационные агентства Германии со ссылкой на свои дипломатические источники сообщили, что Дональд Трамп во время закрытой встречи с лидерами стран-участниц НАТО пригрозил вывести США из НАТО в случае, если другие страны немедленно не повысят свои расходы на оборону.

«Все последние дни в адрес каждой из стран-участниц НАТО из США было высказано требование повысить долю военных расходов в бюджетах. Например, от такой нищей страны, как Болгария, потребовали поднять расходы до 4% ВВП.

Но в новом заявлении Трампа появляется угроза выхода США из альянса. Думаю, что эта угроза носит риторический характер. В США лишь недавно начали обсуждать стоимость возможного вывода войск из Германии. Основное направление их торга с европейскими союзниками состоит в поиске баланса между расходами европейских стран и той обороной, которую им дают США.

Принципиально США не пересматривают своей стратегии сдерживания и экспансии ни в Европе, ни в других местах, где за территорию отвечает НАТО. Мы видели, как США продавливали переименование Македонии, как они — против прямых интересов Европы — ведут дело к созданию Великой Албании из Албании, Косово и Македонии.

Если представитель США действительно сделал сегодня цитируемые заявления, то речь идет не более чем о том, что для Трампа НАТО — такой же инструмент, каким был для Сталина Коминтерн».