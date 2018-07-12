Вашингтон, 12 июля, 2018, 13:13 — ИА Регнум. 44% жителей Соединенных Штатов Америки считают Барака Обаму лучшим президентом за всю историю страны, об этом следует из результатов опроса, проведенного исследовательским центром изучения общественного мнения Pew Research Center.

Официальная резиденция Президента США

На втором месте расположился возглавлявший США с 1993 по 2001 год Билл Клинтон, его считают лучшим главой государства 33% респондентов. Замыкает тройку лидеров Рональд Рейган, руководивший страной с 1981 по 1989 год — 32% голосов.

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп находится на четвертом месте, лучшим его считают 19% опрошенных граждан. Отмечается, что респонденты могли выбрать сразу двоих американских лидеров, которых они считают лучшими.

Напомним, согласно результатам опроса, проведенного телеканалом CNN и центром общественно-политических исследований SSRC, объявление импичмента президенту США Дональду Трампу поддерживает 42% американских граждан.

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