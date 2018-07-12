Москва, 12 июля, 2018, 13:08 — ИА Регнум. В Госдуме возмущены ситуацией с организацией дорожного движения в Москве, а также стремлением оштрафовать водителей, передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Засада. Гаишник

«Поступают тысячи обращений граждан на бродячих инспекторов Московской автодорожной инспекции (МАДИ), фотографируют, штрафуют, шлагбаумы везде, камеры везде, эвакуаторы воруют машины, парковок нет», — заявил депутат Госдумы Михаил Дегтярёв (ЛДПР).

Парламентарий возмущен также организацией парковочного пространства — «это никуда не годится», считает он.

«Некоторые семьи тратят 1/5 дохода на штрафы, вы можете себе представить, в Москве, пятую часть доходов!» — заявил парламентарий.