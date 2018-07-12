Пекин, 12 июля, 2018, 13:05 — ИА Регнум. Пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин призвала США отказаться от односторонности и протекционизма, вернувшись к отстаиванию системы многосторонней свободной торговли, сообщает 11 июля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Агрессия

«США бьют не только по всему миру, но также и по самим себе. Авторитетные источники в экономических кругах считают, что иррациональное поведение США больно ударит по ним самим и по другим», — заявилаона, добавив, что все страны мира независимо, но совместно переживают горе и радость, покуда их экономики интегрированы в глобальную промышленную и финансовую цепочку.

Напомним, что 11 июля США заявили, что вводят новые тарифные пошлины против Китая общим объёмом в 200 млрд долларов. Это вызывало бурную реакцию Китая, который назвал действия США «торговым хулиганством».