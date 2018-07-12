Березники, Пермский край, 12 июля, 2018, 12:58 — ИА Регнум. В Пермском крае определён победитель тендера на выполнение работ по демонтажу 58 формальдегидных домов в Березниках. Начальная цена лота составляла всего один рубль.

(сс) Momentmal Снос

Аукцион длился два дня. Участие в нём приняли семь организаций и индивидуальных предпринимателей. 11 июля конкурсная комиссия подвела итоги. Как указано в документации на портале zakupki.gov.ru, ООО «Монтажстрой Урал» стал победителем, предложив 58,73 рубля. Такую же сумму предложил индивидуальный предприниматель из Владивостока, однако выяснилось, что он внесён в реестр недобросовестных поставщиков.

С момента подписания госконтракта победитель тендера должен в течение 75 дней демонтировать 58 деревянных и панельных домов. Подрядчик отметил, что часть годных стройматериалов намерен использовать в строительстве, часть продать на рынке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство домов в Правобережном районе Березников началось в 2007 году, и жилой комплекс предназначался для переселенцев из зоны техногенной аварии. Когда дома были возведены, обнаружилось, что ПДК формальдегида в жилом фонде превышает норматив в 50 раз. Ядовитый газ выделялся из строительных материалов, которые использовались при возведении двухэтажек.

Правительство Пермского края в 2016 году приняло решение о ликвидации формальдегидных домов, а место, которое освободится после демонтажа, использовать под жилую застройку. При этом власть ищет выгоду — меньше денег придётся потратить, поскольку инженерная инфраструктура уже существует.

Между тем стоит напомнить, что следственные органы заявили об ущербе в 1,6 млрд рублей при проектировании домов. Было возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления капстроительства края и начальника управления архитектуры и градостроительства Березников. В августе 2017 года его прекратили за сроком давности.