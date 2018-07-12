Барнаул, 12 июля, 2018, 13:17 — ИА Регнум. Пока Всемирный банк вещает об экономических потерях от отсутствия образования у девочек, кандидат педагогических наук, член ассоциации «Образовательная робототехника в Алтайском крае» Алексей Ушаков обращает внимание на причины происходящего процесса. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, он подчеркнул, что это не только предвзятость, которую демонстрирует женский пол, отказываясь от освоения знаний, но и неверный подход к обучению и мотивации.

Школьники

«Когда, к примеру, говорят, что у нас есть 10 программистов и специалистов по робототехнике, всегда нужно делать присказку — «подготовленных из лучших представителей 50% населения». Среди второй половины осуществляется отрицательный отбор.

Девочек демотивируют от занятий программированием, конструированием, так как это занятия не для девочек. Но даже если считать, что девочки действительно менее способные в программировании (что нужно еще не раз перепроверить), речь все равно идет о среднестатистической группе — девочках и женщинах в целом.

Если же рассматривать личности по отдельности, то можно найти отклонения от среднестатистического: лучшая девочка-программист лучше среднего мальчика-программиста. И это в худшем случае.

Лично я считаю что дело не только в демотивации, предвзятости, которую часто демонстрируют даже взрослые женщины, но и в неверном подходе к обучению и мотивации. К девочкам пытаются применять мальчиковую мотивацию, а нужно просто учиться работать с каждым человеком отдельно», — считает эксперт.

Член ассоциации «Образовательная робототехника в Алтайском крае» Алексей Ушаков признался, что из-за этих проблем общество теряет до 50% потенциально талантливых работников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в докладе, опубликованном Всемирным банком, говорится о том, что более 130 миллионов девочек по всему миру не посещают школу. Это приводит к тому, что глобальная экономика ежегодно теряет до 30 триллионов долларов.