Анкара, 12 июля, 2018, 12:54 — ИА Регнум. Суд Турции приговорил 84 члена ФЕТО к пожизненным срокам, сообщает 12 июля Anadolu.

Винсент ван Гог. Прогулка заключенных. 1890

Причиной подобного решения стало доказанное участие фигурантов дела в попытке государственного переворота, осуществленной 15 июля 2016 года.

Вина за военный путч была возложена на организацию ФЕТО, признанную в стране террористической, лидер которой Фетхуллах Гюлен скрывается в Соединенных Штатах.

Напомним, 15 июля 2016 года в Турции была осуществлена попытка военного переворота, в ходе подавления которого погибли 250 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен осудил путч, отвергнув свою причастность к нему.