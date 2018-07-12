Санкт-Петербург, 12 июля, 2018, 12:54 — ИА Регнум. Петербуржцы заметили протечки воды на станции метро «Беговая», построенной в городе на Неве специально к чемпионату мира по футболу. В метрополитене заявляют, что это не влияет на безопасность станции, а протечки должны устранить строители.

Дарья Драй ИА REGNUM Вход в метро

Видеозапись текущей по стене воды на «Беговой» выложили в соцсети утром 12 июля, сообщает «Фонтанка». На кадрах видно, что обильное течение воды идет по стене эскалаторного хода, вблизи подъемников, но последние исправно работают.

В пресс-службе метрополитена признали наличие проблемы, но подчеркнули, что причин для закрытия станции нет, всё оборудование функционирует, а устранять имеющиеся течи будут метростроители, поскольку новая станция находится у них на гарантии.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Санкт-Петербурга могут быть привлечены Ростехнадзором к ответственности за использование двух новых станций метрополитена — «Новокрестовская» и «Беговая» — без получения необходимых разрешительных документов.

Обе станции, построенные в рамках подготовки к ЧМ-2018, были открыты для пассажиров вечером 26 мая 2018 года. Они используются для доставки болельщиков в район стадиона «Санкт-Петербург».