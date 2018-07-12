Севастополь, 12 июля, 2018, 12:45 — ИА Регнум. Новый заместитель губернатора Севастополя Андрей Шишкин, работавший ранее заместителем полпреда Северо-Кавказского федерального округа, намерен уделить особое внимание налаживанию контакта с общественными организациями. Об этом он сообщил журналистам 12 июля после того, как был представлен членам городского правительства.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

По его словам, он будет курировать работу департаментов общественных коммуникаций, по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления и управление по обеспечению деятельности мировых судей.

«Сейчас буду вникать в задачи, поставленные перед этими структурными подразделениями, знакомиться. Надо с людьми говорить, понимать их проблемы и стараться их решать. У меня есть опыт работы в администрации президента, главного федерального инспектора, заместителя полномочного представителя президента в Северо-Кавказском округе. На меня возлагались обязанности, в том числе коммуникаций с общественными организациями. Эта работа мне знакома», — отметил Шишкин.

Как сообщало ИА REGNUM, на следующий день после выборов президента РФ, 19 марта заместитель губернатора Севастополя Вячеслав Гладков заявил, что покидает свой пост. Накануне он стал невольным участником скандала с нехваткой медалей «С Россией навсегда», обещанных горожанам к президентским выборам.

Контр-адмирал запаса Андрей Шишкин в 1983 году закончил Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище. В 1998—2007 годах служил в штабе тыла ВМФ, в органах управления Черноморского и Северного флотов. С 2009 по 2016 год был заместителем командующего Черноморским флотом по тылу и материально-техническому обеспечению. С 2014 по 2016 год — главный федеральный инспектор по Севастополю аппарата полномочного представителя президента РФ в Крымском федеральном округе. С 2016 года — занимал должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.