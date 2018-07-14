Киев, 14 июля, 2018, 12:07 — ИА Регнум. Украинский министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак обсудил зависимость своей страны от угля и предложил необычный способ избавления от этой зависимости. Какие инициативы предлагаются в угольном сегменте украинской энергетики, пишет автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Уголь

Вместо заботы об экологии и экономике, что предполагается из самого названия должности, министр принялся выступать за альтернативную энергетику. В эфире телеканала «112.Украина» он обрисовал ситуацию так:

«Украина зависима от угля. Мы его добываем много, хотим еще больше его добывать. Зачем нам уголь? Мы его сжигаем, получая энергию, производим таким образом электричество, тепло и так далее. Но чем больше мы сжигаем угля, тем сильнее загрязняем воздух, которым дышим», — сказал министр и напомнил о существовании стран, которые отказались от добычи и сжигания угля, в то время как Украина намерена увеличить угледобычу.

Вместе с тем, хоть Украина и хочет добывать больше, на деле она добывает меньше. Примечательно, что угледобыча начала снижаться задолго до майдана, да и сейчас, в противовес словам министра, Украина добывает вовсе не много: только в июне добыча сократилась на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Что же касается прочих «положительных примеров», Семерак назвал среди них Великобританию, где, по словам Терезы Мэй, углеродная зависимость сократилась на 42%, в силу чего ВВП вырос на 61−62%. На деле же два года назад Великобритания сильно урезала субсидии на развитие альтернативной энергетики, темпы ввода «зелёных» мощностей в стране упали, а ВВП вырос и вовсе за счет повышения тарифов ЖКХ (и рост особенно заметен после сокращения правительственных субсидий).

Какие существует проблемы в украинской угледобыче и каковы другие новости украинской энергетики, читайте в статье: «Сдавайся, Россия, тебе нечего больше делать!»: обзор энергетики Украины

Читайте также другие статьи Андрея Стеценко о политике и экономике Украины.