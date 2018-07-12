Киев, 12 июля, 2018, 12:45 — ИА Регнум. Украинские спортивные и общественно-политические деятели в четверг, 12 июля, обсуждают извинения Домагоя Виды перед гражданами России за двукратное произнесение лозунга «Слава Украине».

Цитата из к/ф «Сказка о Мальчише-Кибальчише». реж Евгений Шерстобитов. 1964. СССР Мальчиш-плохиш

Как сообщалось ранее, Вида после завершения полуфинального матча между сборными Хорватии и Англии в комментарии для российских журналистов на русском языке заявил, что он «сделал ошибку», приносит «извинения русским людям» и готов «учиться на ошибках».

Футболист добавил, что он записывал свои обращения сразу после игры и «с горячей головой», что он «не хотел никаких провокаций» и что его «неправильно поняли».

После появления видеозаписей, на которых бывший игрок киевского «Динамо» произносил вышеупомянутый лозунг, хорватский футболист успел стать героем майдана, а его слова стали поводом для громких политических заявлений.

«Приветствие «Слава Украине» звучит не только патриотично, но еще и гордо. И для нас, и для наших друзей. Потому-то они так и приветствуют нас по всему миру — в том числе известные политики, лидеры многих демократических стран. Это стало и их приветствием», — патетически писал министр иностранных дел Павел Климкин.

«Корни истории отношений украинцев и хорватов уходят в глубину веков. Хорваты, как никто другой, знают, чего стоит поддержка в трудные часы, в дни тяжелого противостояния. Тем ценнее для нас слова поддержки», — утверждал Петр Порошенко.

Теперь же, когда выяснилось, что слова Виды не были «словами поддержки», майданные политики молчат, зато украинские комментаторы иронизируют над их попыткой «вместе с хорватами выйти в финал чемпионата мира по футболу».

«Наступило 12 июля, и карета превратилась в тыкву. Герой миллионов, практически уже первый номер партий, самый любимый хорват в мире, извинился перед россиянами. Вышло удивительно по-идиотски. Это не спорт. Это не политика. Это клиника», — отметил писатель Макс Бужанский.

Политолог Дмитрий Корнейчук предлагает к использованию слоган «Прощай, немытый Видо!», напоминая о неоднократном цитировании Петром Порошенко известных стихотворных строк применительно к России.

«Вот смотрю я на поведение хорватов, которыми мы так гордимся, и понимаю, о каком «хорватском сценарии» на Донбассе постоянно говорит наша власть. «Хорватский сценарий» — это извиниться перед Россией?» — добавил политолог.

«Кастрюльки! Вас снова подло обманули! Ахтунг! На «Миротворец» двурушного негодяя!» — иронизирует юрист Татьяна Монтян.