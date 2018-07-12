Москва, 12 июля, 2018, 12:34 — ИА Регнум. Если в РФ максимальный размер пособия по безработице вырастет до уровня прожиточного минимума, это будет способствовать небольшому развитию российской экономики, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 12 июля корреспонденту ИА REGNUM, рассуждая о последствиях экономических перемен, обещанных вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Это увеличит совокупный спрос, у людей будет больше денег, — констатировал экономист. — Конечно, это будет способствовать развитию экономики, но не очень сильно. Я думаю, что госпожа Эльвира Набиуллина подвинтит гаечки в финансовой политике, для того чтобы этот позитивный эффект был полностью компенсирован ужесточением финансовой политики Банка России».

Делягин пояснил, что деньги пойдут в экономику РФ и немного её оживят, но Банк России ужесточит финансовую политику так, чтобы нейтрализовать это оживление, каким бы слабым оно ни было.

«Если посмотреть на действия Банка России, а не на слова его руководителя, то задача этого ведомства заключается в ликвидации самой возможности экономического развития в РФ, — сказал Делягин. — Правительство Медведева в данном случае ему просто помогает».

Напомним, что в эфире радиостанции «Комсомольская правда» вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что правительство планирует увеличить максимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума трудоспособного гражданина.

Отметим также, как сообщало ИА REGNUM, в России за неделю (с 27 июня по 4 июля) численность безработных граждан снизилась на 1,3% и составила 700 тыс. 980 человек. Число безработных начало снижаться с начала июня, и на момент 6 июня в стране насчитывалось 726 тыс. 140 человек. Таковы данные Минтруда РФ.

За неделю снижение количества безработных граждан произошло в 72 регионах России. По данным на 1 июня 2018 года, уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 1%.