Нижневартовск, Югра, 12 июля, 2018, 12:34 — ИА Регнум. В Нижневартовске (ХМАО) людей заедает гнус. Такого нашествия мошек не было в столице Самотлора много лет. Эксперты связывают увеличение количества насекомых с холодной весной и поздним наступлением теплых дней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ администрации города.

(сс) Andy Murray Надоедливое насекомое

«Мошки (гнус) размножаются не в стоячей воде, а в реках, озерах, ручьях. Бороться с ними можно только посредством добавления химических препаратов в водоемы. Обрабатывать такие реки, как Обь, Рязанка, протока Баграс — дорогостоящее мероприятие, на это не хватит никаких средств. Важно понимать, что мошки от места своего выплода могут отлетать на десятки километров. Даже если мы обработаем территорию Оби, приближенную к городу, это все равно не даст большого эффекта. Через короткое время насекомых принесет вновь попутным ветром, например из соседнего региона», — пояснила врач-энтомолог местного центра гигиены Нина Арасланова.

Остается только защищаться репеллентами с ароматом ванили, которые способны отпугнуть мошек. Специалист предупреждает: июльский выплод гнуса — лишь первый. Во время жары он активно размножается. Ларвицидные и акарицидные обработки проводятся только в местах массового скопления людей. В 2018 году обработано в Нижневартовске около 250 гектаров.