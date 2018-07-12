Москва, 12 июля, 2018, 12:36 — ИА Регнум. Повышение максимального размера пособия по безработице до уровня прожиточного минимума — это очень правильная и позитивная мера, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 12 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующее обещание, озвученное вице-премьером Татьяной Голиковой.

Иероним Босх. Фокусник. 1475 — 1480

«Эта мера очень правильная и очень позитивная и находится в полном соответствии с предусмотренным Конституцией правом граждан на жизнь, а экономическое выражение права на жизнь — это прожиточный минимум, — сказал Делягин. — Сегодня, если вы официально числитесь безработным, то получаете совершенно смехотворное пособие, на которое прожить нельзя не только месяц, но даже неделю. Путин с 1 мая установил, что человек, легально работающий полный рабочий день, не может получать зарплату ниже прожиточного минимума, и это была незамеченная революция».

После этого, как отметил Делягин, Голикова выступила в Минфине и предложила вообще отменить понятие прожиточного минимума как такового.

«Но деньги в федеральном бюджете есть, и их очень много, а эта мера требует незначительных средств», — подчеркнул Делягин.

В то же время он констатировал, что мера, о которой сказала Голикова, — недобровольная и вынужденная.

«Это один из шагов, призванных отвлечь внимание общества от совершенно лютого беспрецедентного грабежа, которое осуществляет правительство Дмитрия Медведева, — отметил экономист. — И госпожа Голикова как неотъемлемая часть этого правительства. То есть сейчас нам будут подбрасывать очень много разных мелких вкусняшек, чтобы мы на них реагировали и отвлекались».

Напомним, как заявила в эфире радиостанции «Комсомольская правда» вице-премьер Татьяна Голикова, правительство планирует увеличить максимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума трудоспособного гражданина.

«Мы сейчас готовим законопроект, который будет пересматривать минимальный и максимальный размер пособия по безработице. Мы полагаем, что максимальный размер пособия должен равняться прожиточному минимуму трудоспособного гражданина. Сейчас думаем о том, какой период должно выплачиваться это пособие по безработице», — сказал чиновница.