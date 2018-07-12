Улан-Удэ, 12 июля, 2018, 12:29 — ИА Регнум. В Улан-Удэ (Бурятия) по состоянию на июль 2018 года зарегистрировано 11 проблемных объектов, за строительство которых отвечают десять юридических лиц-застройщиков. Не исполнены обязательства по 1228 договорам участия в долевом строительстве. Сумма денежных средств дольщиков составляет 1,5 млрд рублей. Эта информация прозвучала на совещании по проблемным объектам долевого строительства, состоявшемся в Улан-Удэ 11 июля.

Egov-buryatia.ru В Улан-Удэ состоялось совещание по проблемным объектам долевого строительства

Руководитель республиканской службы Госстройжилнадзора Николай Павлюк подчеркнул, что в реестр пострадавших граждан включены 89 человек.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 12 июля, в правительстве Бурятии, глава региона Алексей Цыденов на совещании потребовал, чтобы к недобросовестным застройщикам приняли «самые строгие меры», вплоть до уголовного преследования:

«Пора доставать ежовые рукавицы. Если не понимают по-хорошему, давайте по-плохому. Всем миром надо ставить этих людей на место».

При этом республиканские власти заверили, что ситуация с проблемными объектами долевого строительства в Улан-Удэ «начала меняться». В частности, о высокой степени готовности объектов заявили четыре застройщика, они обещают, что дома будут сданы в 2018 году.

Также уточняется, что в следственное управление МВД по Бурятии переданы материалы проверок по одному из самых проблемных застройщиков, который «уходит от диалога с властями и дольщиками».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Сибири в 2017 году и первом квартале 2018 года восстановили в законных правах более 1,8 тысячи дольщиков. Из региональных перечней проблемных объектов исключили 35 домов. В то же время в текущем году в список проблемных добавились три дома в Красноярском крае и четыре — в Новосибирской области.

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