Санкт-Петербург, 13 июля, 2018, 02:04 — ИА Регнум. Жители Петербурга жалуются на повышение квартплаты, общая задолженность перед поставщиками услуг превысила 3 млрд рублей, и примечательно, что в долги влезают далеко не одни жители хрущевок, но и обитатели элитных домов. Как богатые не платят, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Дмитрий Горбунов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плата за ЖКХ

1 кв. м элитного жилья стоит в среднем 350 000 рублей, наибольший спрос — на квартиры 120−200 метров, то есть ценой 40−70 млн. Тарифы ЖКХ в таких домах тоже выше, но если «обычного» горожанина не замедлят за неуплату долга в 250 000 переселить в жилье поменьше, то богатым спокойно и при больших долгах. Так происходит не всегда, в элитных домах тоже отключают за долги электричество и газ, но дело в том, что возможностей у миллионеров надавить на ТСЖ куда больше, да и выяснения отношений с ТСЖ напоминают своими масштабами корпоративные конфликты. Причина — в недостатках законодательства, которое регулирует сферу ЖКХ, допускающих постоянные конфликты между хозяевами элитного жилья и эксплуатирующими компаниями. Такое происходит именно в богатых домах.

Какими способами владельцы элитной недвижимости разбираются с ТСЖ, мухлюют с документами и не платят за «коммуналку», читайте в статье: Богатые тоже не платят: долги по ЖКХ в элитном жилье Петербурга

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