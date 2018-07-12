Лондон, 12 июля, 2018, 11:59 — ИА Регнум. Футболисты сборной Англии, которые проиграли команде Хорватии (1:2 ДВ) в полуфинале чемпионата мира (ЧМ) в России, невероятно выступили на мундиале. Об этом написал принц Уильям в соцсети Twitter Кенсингтонского замка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сборная Англии

По его словам, несмотря на результат полуфинальной игры, он все равно гордится спортсменами и верит в то, что они еще себя проявят.

«Вы (футболисты сборной Англии) должны держать голову высоко поднятой, — написал Уильям. — Вы провели невероятный ЧМ, вошли в историю».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июля сборная Хорватии переиграла команду Англии в полуфинале ЧМ по футболу. Встреча, прошедшая 11 июля на столичном стадионе «Лужники», завершилась со счётом 2:1.

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