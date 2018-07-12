Москва, 12 июля, 2018, 11:59 — ИА Регнум. Правительственный законопроект о совершенствовании налогового администрирования Госдума приняла во втором, основном чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Законопроект направлен на уточнение норм о консолидированных группах налогоплательщиков (КГН), однако ко второму чтению профильный комитет внес в него несколько налоговых изменений. Так, например, правительство исключает движимое имущество из объекта налогообложения по налогу на имущество организаций.

О необходимости отмены налога на движимое имущество ранее говорило бизнес-сообщество, отмечал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

«Бизнес ставил вопрос о том, что необходимо отменить налог на движимое имущество. Мы отменяем налог на движимое имущество», — говорил он.