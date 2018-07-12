Рязань, 12 июля, 2018, 11:49 — ИА Регнум. Рязанская область ранее получила из резервного фонда президента РФ 83 млн рублей на капитальный ремонт и модернизацию оборудования для школы в городе Сасово и двух поликлиник. Изменения в бюджет были внесены депутатами Рязанской областной думы в период весенней сессии, итоги которой были подведены накануне, 11 июля, сообщила пресс-служба регионального парламента.

Вячеслав Яковенко ИА Красная Весна Макет больницы

Выделенные деньги предназначались на проведение ремонта ряда медучреждений, в частности, детской поликлиники №7 в Рязани и городской поликлиники №6, а также для закупки оборудования. Кроме того, депутатами были внесены в бюджет области изменения, согласно которым запланированы деньги на покупку восьми передвижных медкомплексов и строительство фельдшерско-акушерских пунктов. Также новое оборудование предусмотрено для 19 детских поликлиник области.

ИА REGNUM напоминает, что ранее стало известно о выделении 1,8 млрд рублей на строительство онкодиспансера в Рязани. Сейчас идет согласование участка под строительство. Начало работ запланировано на 2019 год.

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