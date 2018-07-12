Тбилиси, 13 июля, 2018, 02:27 — ИА Регнум. В Грузии резко возросло число убийств на бытовой почве и нападений на иностранных туристов. Обсуждаются различные причины резкого роста уровня бытового насилия в стране, и оппозиция использует эти факты для дискредитации нынешней власти. О происходящем сейчас в Грузии пишет автор ИА REGNUM Андро Малкин.

jb Грузинская полиция

Информация об очередном убийстве, нападении или избиении транслируется СМИ чуть ли не ежедневно, а МВД докладывает о раскрытии преступлений. Причем происходящие инциденты тревожны своей общей картиной — не понравилось, как посмотрел прохожий, не понравился приезжий, не понравились чьи-то слова — и в дело идет оружие, горячее или холодное. Жертвами становятся школьники, старики, иностранцы, мужчины, женщины, преступниками — тоже самые разные возрастные группы, вплоть до молодежи и подростков, — так, недавно в автобусе один школьник ударил другого ножом в живот, а 19-летний пастух сознался в убийстве семьи американцев — супругов и четырехлетнего ребенка. Однако этот эпизод, а точнее очень быстрая реакция правоохранительных органов на него, вызвал большие вопросы, появились предположения, что пастух психически болен и на него просто вешают это убийство. Дошло и до версии, что в этом убийстве замешана Россия.

Это только некоторые примеры происходящего в последнее время. В Грузии создается криминальный фон, которым манипулируют в своих речах нынешние оппозиционеры; говорится и про пособничество правительства «Грузинской мечты» криминальному миру, и про неспособность предотвратить преступления. А ведь осенью — президентские выборы…

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