Ярославль, 12 июля, 2018, 11:22 — ИА Регнум. Совет директоров АО «Яргорэлектротранс» отложил вопрос о переезде троллейбусного депо № 1 в троллейбусное депо № 2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов, входящий в совет директоров предприятия.

City-yaroslavl.ru Депутаты в троллейбусном депо

11 июля депутаты муниципалитета посетили депо на улице Городской Вал, чтобы оценить перспективы объединения, благодаря которому директор ЯрГЭТа надеется сэкономить около 12 млн рублей в год. Объединение должен одобрить совет директоров, в который входят чиновники мэрии и депутаты муниципалитета. Чтобы принять решение, депутаты решили лично посетить депо. Впечатления оказались неоднозначными.

Сначала была небольшая экскурсия по депо. Ильхам Худиев пальцем показывал, как осыпается кирпичная кладка, говорил, что упадет крыша, что в депо аварийная ситуация. Я спросила, чем подтверждаются заключения. Акты, экспертизы? Оказалось, что актов и экспертиз нет. Я увидела, что крыша однозначно не упадет, поскольку это каркасное здание. У него железобетонный каркас, и кладка осыпается в огороженных местах. Люди там не ходят», — сказала корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля Евгения Овод.

По мнению Евгении Овод, здание депо пригодно для ремонта. Депутат пыталась получить ответ, как будут решаться проблемы с переездом, не создадутся ли проблемы для движения на узкой улице Гагарина при выезде троллейбусов из депо. Также не удалось получить ей экономического обоснования перевода.

Председатель муниципалитета Артур Ефремов полагает, что переезд все же возможен. Однако члены совета директоров все же решили затребовать у руководства предприятия расчеты по планируемому объединению.

Кровля и стены депо требует капитального ремонта. Последние лет 10 явно никто не прикладывал руку к этому. Есть понимание того, что в таком состоянии депо не просуществует и года. Все технические возможности для объединения есть. Но мы для себя определили, что нужны еще технико-экономические расчеты, которые позволят понять, какой будет финансовый эффект от объединения», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя совета директоров предприятия, председатель муниципалитета Артур Ефремов.

На состоявшемся после посещения депо совете директоров вопрос об объединении был отложен.