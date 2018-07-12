Ярославль, 12 июля, 2018, 11:20 — ИА Регнум. В Ярославле у региональной общественной организации татар арестовали имущество: мебель, столы, люстры, аквариум и технику, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по Ярославской области.

Pixabay.com Суд встал на сторону мэрии

Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля предоставил общественной организации в аренду помещения площадью практически 500 кв.м. Руководство организации, заехав в предоставленное здание, перестало исполнять свои договорные обязательства, сообщают в службе судебных приставов. Задолженность в размере 400 тысяч рублей послужила основанием для обращения представителей мэрии в суд. На основании судебного решения приставы возбудили исполнительное производство и уведомили должника о необходимости исполнить судебное решение. Однако, как поясняют приставы, организация наотрез отказалась выплачивать задолженность.

Приставы выехали к должнику и арестовали имущество, которое может уйти с молотка, если татары не погасят долг.