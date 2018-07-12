«Механически усреднять пенсионный возраст на юге и на севере РФ нельзя»
Магадан, 12 июля, 2018, 11:12 — ИА Регнум. Демографическая ситуация не позволяет уйти от темы повышения пенсионного возраста. И реально тут обсуждать можно, насколько повышать и при каких условиях. Правильные условия, подходы в пенсионных изменениях могут помочь решить многие существующие проблемы. В том числе, помочь развитию Дальнего Востока и Крайнего Севера, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Общественной палаты Магаданской области Яков Радченко.
«Вполне поддерживаю позицию по повышению пенсионного возраста, которая звучит от органов власти Магаданской области и от общественности, — пенсионный возраст на Севере трогать и повышать нельзя. По крайней мере до тех пор, пока люди отсюда не уезжают», — отметил эксперт.
Если начнется массовый выезд людей из северных регионов России, тогда можно будет задуматься о повышении пенсионного возраста. Региональная позиция — установление пенсионного возраста на Крайнем Севере, которое сейчас решается на федеральном уровне, должно быть выделено в отдельную номинацию.
«Это связано с тем, что на севере продолжительность жизни меньше, чем в других регионах России, и здоровье у людей хуже, и со здравоохранением проблемы — все эти моменты должны учитываться. Механически усреднять пенсионный возраст на юге и на севере страны нельзя, надо разделять. У властей должен быть региональный подход к повышению пенсионного возраста», — высказал свое мнение Радченко.
Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»