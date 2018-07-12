Магадан, 12 июля, 2018, 11:12 — ИА Регнум. Демографическая ситуация не позволяет уйти от темы повышения пенсионного возраста. И реально тут обсуждать можно, насколько повышать и при каких условиях. Правильные условия, подходы в пенсионных изменениях могут помочь решить многие существующие проблемы. В том числе, помочь развитию Дальнего Востока и Крайнего Севера, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Общественной палаты Магаданской области Яков Радченко.

Василий Максимов. Добредет ли (фрагмент). 1896

«Вполне поддерживаю позицию по повышению пенсионного возраста, которая звучит от органов власти Магаданской области и от общественности, — пенсионный возраст на Севере трогать и повышать нельзя. По крайней мере до тех пор, пока люди отсюда не уезжают», — отметил эксперт.

Если начнется массовый выезд людей из северных регионов России, тогда можно будет задуматься о повышении пенсионного возраста. Региональная позиция — установление пенсионного возраста на Крайнем Севере, которое сейчас решается на федеральном уровне, должно быть выделено в отдельную номинацию.

«Это связано с тем, что на севере продолжительность жизни меньше, чем в других регионах России, и здоровье у людей хуже, и со здравоохранением проблемы — все эти моменты должны учитываться. Механически усреднять пенсионный возраст на юге и на севере страны нельзя, надо разделять. У властей должен быть региональный подход к повышению пенсионного возраста», — высказал свое мнение Радченко.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»