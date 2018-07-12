Чита, 12 июля, 2018, 11:12 — ИА Регнум. Большая вода и дохлые кошки: так называется фоторепортаж о терпящем бедствие Забайкалье, опубликованный на zab.ru.

Цитата с сайта zab.ru Наводнение в Чите

Пострадавшие от наводнения утверждают, что не получали заранее извещений о надвигающемся бедствии, говорят, что вода пришла в их дома внезапно. Люди просто не успевали соображать, что и как делать. К тому же Забайкалье, особенно жители Читы, не привыкли к большой воде, они не знали элементарных правил безопасности.

Приведённые в материале рассказы очевидцев впечатляют. К примеру, жительница посёлка Заречный говорит: «страшно было очень»:

«Вода по шею поднялась, а я плавать не умею. Страшно было очень. Везде вода, вода, темно. Гул такой, в воде что-то где-то сосет, что-то где-то гудит. Мусор поплыл. Вода ледяная, сначала ноги берегла, мерзли сильно — потом уже так брела, пока нас не спасли».

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкалье пришло в ночь на 8 июля. Но даже после того, как стихия затопила более 100 домов в городе Шилка (Сретенский район), спасатели не опубликовали предупреждения о надвигающемся бедствии. В Читу наводнение пришло в ночь на 10 июля. Было затоплено почти две тысячи приусадебных участков, десятки дачных кооперативов и домов. Только в столице Забайкальского края пришлось эвакуировать почти три тысячи человек.