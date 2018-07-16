В России — тридцать второй день чемпионата мира по футболу. Сегодня, 15 июля, — финал мундиаля. В Москве на стадионе «Лужники» в 18:00 состоится игра сборных Франции и Хорватии.

Иван Шилов ИА REGNUM Чемпионат мира по футболу в России

08:01 15.07.2018 Результат матча за третье место. Бельгия победила Англию со счётом 2:0.

08:58 15.07.2018 Большинство граждан России в финале чемпионата мира по футболу болеет за сборную Хорватии, однако фаворитом чаще называют сборную Франции. Читайте также: Опрос: Российские болельщики считают, что ЧМ-2018 выиграет сборная Франции

09:44 15.07.2018 Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян поделился своими прогнозами относительно финального матча чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом: Никита Симонян: хорватам по силам сотворить историю в финале ЧМ-2018

13:11 15.07.2018 Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович поблагодарила российских болельщиков на русском языке во время перелета в Москву на финальный матч Франция — Хорватия. «Здравствуйте, российские болельщики. От имени хорватских болельщиков спасибо России за сердечный прием. Вы прекрасные хозяева. Сегодня болейте за Хорватию! Давайте радоваться вместе, спасибо, Россия! Мы идем, Хорватия!» Читайте также: Президент Хорватии поблагодарила российских болельщиков на русском языке

14:14 15.07.2018 В Кремле сегодня, 15 июля, состоялась церемония символической передачи Катару эстафеты полномочий на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом: В Кремле Путин передал эмиру Катара эстафету чемпионата мира по футболу

14:52 15.07.2018 Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит финальный матч, а также церемонию закрытия чемпионата мира по футболу. Об этом: Лукашенко прибыл в Москву на финал чемпионата мира по футболу

15:19 15.07.2018 Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия горда тем, как ей удалось провести чемпионат мира по футболу 2018 года. Об этом: Путин: Россия гордится тем, как ей удалось провести чемпионат мира

15:43 15.07.2018 Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович подарила президенту Российской Федерации Владимиру Путину игровую майку национальной сборной своей страны по футболу перед началом двухсторонних переговоров. Читайте подробнее: Президент Хорватии подарила Владимиру Путину майку своей сборной по футболу

16:27 15.07.2018 Документальное кино о чемпионате мира по футболу, который завершается сегодня в России, снимут в Казани. Читайте подробнее: Документальное кино о ЧМ — 2018 снимут в Казани

16:36 15.07.2018 Команда «Стрела» из Пскова будет подавать мячи сильнейшим футболистам мира в финальном матче ЧМ-2018. Ребята завоевали это право, став победителями всероссийского массового футбольного турнира «Кожаный мяч». Подробности в материале: Подавать мячи в финальном матче ЧМ-2018 будут юные футболисты из Пскова

17:49 15.07.2018 Сборная Англии по футболу поблагодарила Россию за гостеприимство после завершения выступления на ЧМ-2018. Подробности в материале: Сборная Англии поблагодарила Россию за ЧМ-2018

18:10 15.07.2018 Чемпионат мира по футболу в России завершается. Началась финальная игра. «Матч финала достоин всего чемпионата. На «Лужниках» встретятся сборные Франции и Хорватии. У AC/DC была такая известная песня: «It's a long way to the top». Так вот, путь хорватов в финал, действительно, был трудный и долгий. Да, в групповом этапе у них не было проблем. А вот в плей-офф им пришлось биться и ещё раз биться. Сначала по пенальти были обыграны датчане и россияне, а после был проведён совершенно феерический матч с англичанами, где Марио Манджукич в овертайме вывел подопечных Златко Далича в финал, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Подробности в материале: Final countdown: Франция против Хорватии

18:21 15.07.2018 Французы открыли счёт. 1:0.

18:23 15.07.2018 На 18-й минуте гол в свои ворота забил Марио Манджукич.

18:26 15.07.2018 Франция и Хорватия играют финал ЧМ-2018 в Москве. И счёт в матче уже открыт! Французы заработали право на опаснейший штрафной удар. Его взялся исполнять Антуанн Гризманн — удар! И Марио Манджукич, чей гол вывел хорватов в финал, срезал мяч в собственные ворота. Читайте также: Франция открывает счёт в матче с Хорватией

18:29 15.07.2018 Хорваты сравняли счёт. 1:1.

18:31 15.07.2018 Каждый определится с симпатиями в финале сам, но хорваты, безусловно, ярче. С этим не поспоришь. Главное — не сгореть от собственных эмоций, считает автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте также: За кого болеет Россия в финале ЧМ-2018?

18:33 15.07.2018 Счёт 1:1 сделал Иван Перишич. На 28-й минуте.

18:36 15.07.2018 Хорватия в четвёртый раз на турнире отыгрывается. Пропустив нелепый автогол Марио Манджукича, хорваты не отчаялись, а продемонстрировали то, за что их полюбили на этом мундиале — они не сдались и пошли в атаку. И — отыгрались. Подробности в материале: Хорватская справедливость: Франция пропускает в финале

18:39 15.07.2018 2:1 в пользу сборной Франции.

18:41 15.07.2018 На 38-й минуте в пенальти гол хорватам забил Антуан Гризманн.

18:44 15.07.2018 Недолго продолжалась хорватская сказка. Французы вновь вышли вперёд. После видеоповтора они заработали право на пенальти. К мячу подошёл Антуан Гризманн и уверенно пробил Даниэля Субашича. Подробности в материале: Франция вновь выходит вперёд

18:56 15.07.2018 Очень странный, очень нервный и очень несправедливый матч мы смотрим в финале ЧМ-2018. Встречаются сборные Франции и Хорватии. Сверкают молнии, рвутся нервы, льются слёзы, а французы играют в свой победный прагматичный футбол, полагает автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте также: Победный антифутбол: Франция после первого тайма выигрывает у Хорватии

18:58 15.07.2018 Катар надеется продолжить сотрудничество с Россией для организации ЧМ-2022. Читайте также: Эмир Катара поздравил народ России с прекрасным проведением ЧМ-2018

19:19 15.07.2018 Счёт уже 3:1 в пользу Франции. Хорваты проигрывают.

19:24 15.07.2018 Франция — Хорватия. Счёт уже 4:1.

19:29 15.07.2018 Счёт 4:2.

19:32 15.07.2018 Второй тайм финального матча хорваты начали с ударных атак на ворота французов. До голевых моментов дело не доходило, но опасность, как тучи над стадионом, нависла. И всё-таки забили французы. Вновь вопреки всему, считает автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте подробнее: Конец хорватской мечты: Франция делает счёт 4:1

19:37 15.07.2018 Дикий гол мы увидели в финале ЧМ-2018. Такое и в третьей лиге чемпионата России не увидишь. Выигрывала Франция 4:1, и это расслабило их вратаря Уго Льориса. В своей вратарской он решил пойти в обводку, но не смог обойти на вираже Марио Манджукича. Мяч от его ноги отправился в ворота французов. «Курьёз курьёзов!» — пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Подробности в материале: Дикий гол забивает Хорватия Франции

19:41 15.07.2018 Выбежавшие на поле во время матча — четверо участников Pussy Riot, сообщается на странице группы в Facebook.

19:56 15.07.2018 Франция стала чемпионом мира. Счёт 4:2.

20:35 15.07.2018 Всё, чемпионат мира завершён. На высочайшей ноте. Мы увидели не просто шикарный матч с шестью забитыми мячами, что для чемпионатов мира — уже великое достижение. Нет, мы увидели победоносную сборную Франции, которая показала, как будут играть в футбол в будущем: рационально, чётко, сбалансированно, считает автор ИА REGNUM Платон Беседин. Подробности в материале: Футбол будущего: Франция — чемпион мира 2018 года

20:43 15.07.2018 Депутаты Госдумы делятся впечатлениями от матча в соцсетях. «Политизированная часть сети явно болела за Хорватию. Либералы из той логики, что Макрон «слишком уступчив к Путину», а ура-патриоты из соображения, что при таком повороте можно будет сказать, что наша сборная проиграла только чемпиону. И в этом контексте победа французов тоже к лучшему. Чем меньше политических конфликтов выносится на спорт, тем дружнее отношения между народами», — написал на своей страничке в соцсети депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

21:41 15.07.2018 Полузащитник сборной Хорватии по футболу Лука Модрич получил «Золотой мяч» как лучший игрок ЧМ-2018. Подробности в материале: Модрич признан лучшим игроком ЧМ-2018

21:55 15.07.2018 Президент США Дональд Трамп поздравил сборную Франции с победой на ЧМ по футболу, а также Россию и ее президента Владимира Путина — с проведением «одного из лучших» чемпионатов. Читайте также: Трамп поздравил Россию с проведением «великолепного ЧМ»

21:58 15.07.2018 Санкт-Петербург станет единственным российским городом, который через два года примет несколько матчей чемпионата Европы. Это позволит исправить недостатки, выявленные на ЧМ-2018, и представить город во всей красе — за всю Россию. Читайте также: Есть шанс сделать лучше: Петербург проводил мундиаль и ждет Евро-2020

22:52 15.07.2018 На фестивале болельщиков FIFA в фан-зоне на Конюшенной площади Санкт-Петербурга тысячи российских и иностранных болельщиков на большом экране следили за финалом чемпионата мира по футболу. В основном болели за Францию. Читайте также: Петербургская фан-зона болела за чемпионов

00:46 В отношении трех девушек и мужчины, выбежавших на футбольное поле в «Лужниках» во время матча Франция — Хорватия, возбуждено два дела об административных правонарушениях. Читайте подробнее: Против участников инцидента в «Лужниках» возбуждено два дела

01:49 Контракт аргентинской футбольной сборной и ее главного наставника Хорхе Сампаоли расторгнут досрочно по обоюдному согласию сторон. Тренер получит компенсацию в размере $2 млн. Читайте также: Сборная Аргентины отказалась от услуг Хорхе Сампаоли

02:24 Французские футболисты ворвались на пресс-конференцию главного наставника сборной Дидье Дешама после финального матча ЧМ. Игроки облили тренера шампанским, принялись танцевать и петь. Самым активным оказался Поль Погба. Читайте подробнее: Победители ЧМ-2018 сорвали пресс-конференцию своего тренера

03:00 Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор встретился с президентом РФ во время финального матча ЧМ по футболу. Общий снимок Макгрегора и Владимира Путина опубликован на странице спортсмена в Instagram. Макгрегор назвал Путина «одним из величайших лидеров» современности и признался, что такая встреча для него — большая честь. Подробности в материале: Боец Макгрегор сфотографировался с Путиным после финала ЧМ

03:43 Футбольные болельщики выберут самый красивый гол чемпионата мира 2018 года в России. Соответствующее голосование стартовало на официальном сайте мундиаля. В списке — 18 забитых мячей, среди которых голы Дениса Черышева в ворота команд Хорватии и Саудовской Аравии и гол Артема Дзюбы в ворота египетской сборной. Читайте также: Голосование за лучший гол мундиаля стартовало на сайте ФИФА

04:01 Жители Якутии гордятся тем, что их земляк Сергей Сидоров стал участником церемонии закрытия чемпионата мира по футболу — 2018. Он выступил в самом центре стадиона Лужники рядом с российскими и иностранными знаменитостями — был в подтанцовке у американского певца Никки Джема и известного рэпера Уилла Смита. «Я очень горд и счастлив быть частью мирового события», — написал Сергей Сидоров в соцсети. Подробности в материале: Житель Якутии танцевал на закрытии чемпионата мира по футболу-2018

04:06 В Париже зачинщики беспорядков примкнули к болельщикам, ликующим после победы национальной сборной на чемпионате мира по футболу. Хулиганы принялись бросать камни в витрины магазинов на Елисейских Полях. Об этом: Во Франции восторг от победы на ЧМ перерос в беспорядки

07:23 Защитник сборной Франции Рафаэль Варан стал четвёртым футболистом в истории, которому удалось в течение одного сезона выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира по футболу. Читайте также: Защитник сборной Франции стал обладателем уникального достижения

07:35 Защитник сборной России Марио Фернандес вошёл в символическую сборную чемпионата мира по футболу по версии издания WhoScored. Читайте подробнее: Защитник сборной России вошёл в символическую сборную ЧМ-2018

07:38 Россия прекрасно справилась с организацией чемпионата мира по футболу — 2018, считает глава Хакасии Виктор Зимин. Читайте также: «Наша страна прекрасно справилась»: глава Хакасии о ЧМ-2018

07:42 Президент Венесуэлы Николас Мадуро высоко оценил проведенный в России чемпионат мира по футболу. Своим мнением он поделился в Twitter вечером 15 июля. Подробности в материале: Президент Венесуэлы: «Это был лучший чемпионат, который мы видели!»

07:53 На чемпионате мира по футболу в России был побит рекорд по количеству поздних победных голов. Девять голов было забито на 90-й минуте матчей или позже. Об этом: ЧМ-2018 побил рекорд по количеству поздних победных голов

08:00 Во время досмотра пассажиров, прибывающих в Россию в дни проведения ЧМ-2018, были выявлены 137 человек с признаками инфекционных болезней, сообщала пресс-служба Роспотребнадзора. Читайте подробнее: В дни проведения ЧМ-2018 Роспотребнадзор выявил 137 пассажиров с инфекцией

08:11 Два гола футболистов сборной России стали претендентами на звание лучшего гола чемпионата мира. В голосовании примут участие голы Артёма Дзюбы и Дениса Черышева. Об этом: Два гола российских футболистов претендуют на звание лучшего на ЧМ-2018

08:19 В Екатеринбурге после окончания игр чемпионата мира по футболу закрылась фан-зона, которая размещалась в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) им. В. В.Маяковского. После финальной игры состоялись концерт и праздничный салют. Читайте также: В Екатеринбурге закрылась фан-зона ЧМ 2018 по футболу

08:35 В честь победы национальной сборной Франции в первенстве планеты по футболу пресс-служба Лувра разместила в официальном Twitter коллаж с «переодетой» в футболку французской команды Джокондой. Читайте также: Лувр «переодел» Мону Лизу в честь победы Франции на ЧМ-2018

08:35 За время чемпионата мира по футболу — 2018 в России спецслужбами было отражено почти 25 млн кибератак, заявил российский лидер Владимир Путин во время встречи с представителями штаба по обеспечению безопасности мирового первенства. Читайте подробнее: Во время ЧМ-2018 в России отражено почти 25 млн кибератак — Путин