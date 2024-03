18:10 15.07.2018

Чемпионат мира по футболу в России завершается. Началась финальная игра.

«Матч финала достоин всего чемпионата. На «Лужниках» встретятся сборные Франции и Хорватии. У AC/DC была такая известная песня: «It's a long way to the top». Так вот, путь хорватов в финал, действительно, был трудный и долгий. Да, в групповом этапе у них не было проблем. А вот в плей-офф им пришлось биться и ещё раз биться. Сначала по пенальти были обыграны датчане и россияне, а после был проведён совершенно феерический матч с англичанами, где Марио Манджукич в овертайме вывел подопечных Златко Далича в финал, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин.

