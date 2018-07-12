Москва, 12 июля, 2018, 10:35 — ИА Регнум. Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг поставила в неудобное положение страны, заявляющие о политизированности проекта газопровода «Северный поток — 2». И в первую очередь Польшу, считает шеф-редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток». Трубоукладчик Solitaire

Ранее Сульберг заявила, что Норвегия не может высказывать своей позиции относительно строительства газопровода «Северный поток — 2», поскольку страна является главным конкурентом России на газовом рынке.

В данном случае премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг поставила в неудобное положение те страны, которые выступают против проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». В первую очередь, конечно, речь идет о Польше, поскольку Польша является главой коалиции ряда стран Евросоюза, которые выступают против этого проекта.

И почему именно Польша? Дело в том, что вместе с Данией и Норвегией Польша пытается реализовать свой проект — газопровод из Норвегии через Данию в Польшу Baltic pipe. Варшава таким образом хочет полностью закрыть не российскими источниками газа свои потребности в голубом топливе и, может быть, даже при определенных условиях рассчитывает на избыток газа, который она сможет перепродавать странам Центральной и Восточной Европы.

Мы помним, что Варшава в своих заявлениях постоянно акцентировала внимание на том, что «Северный поток — 2» — это проект не экономический, а политический. Но вот теперь Сульберг дает понять, что польские заявления — это попытки лить воду на собственную мельницу. Иначе говоря, это недобросовестная конкуренция.

Если Норвегия сейчас отказывается критиковать «Северный поток — 2» именно потому, что не хочет быть недобросовестным конкурентом, то, соответственно, все остальные страны, которые пытаются приписать некие политические причины и через политику сыграть против «Северного потока — 2», тем самым расписываются в своем лицемерии. Дело только в экономике и еще раз в экономике.

Так что в данном случае, мне кажется, госпожа премьер-министр сыграла в пользу России, вольно или невольно. Теперь и Варшаве, и в меньшей степени Дании, которая тоже пытается помешать реализации проекта «Северный поток — 2», будет труднее использовать недобросовестные приемы, труднее будет политиканствовать с тем, чтобы проект был заторможен или вообще сорван.

Думаю, что это очень интересный нюанс. Посмотрим на позицию Варшавы, как теперь она будет выкручиваться и какие аргументы против «Северного потока — 2» применять.

Читайте также: В Норвегии не пожелали комментировать строительство «Северного потока — 2»