Кострома, 12 июля, 2018, 10:33 — ИА Регнум. Новую пенсионную реформу в России надо проводить, потому что пенсионная реформа — это не только повышение пенсионного возраста, это целый комплекс различных мер, которые направлены на то, чтобы в России пенсионерам начали платили нормальную пенсию, заявила корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Костромской области Елена Лушина.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

Что касается повышения пенсионного возраста, то здесь, кроме постепенного поднятия планки, необходимо продумать дополнительные меры, связанные с людьми, которым осталось до пенсии 2−3 года, теперь у них это откладывается. Стоит отметить, что как раз большинство людей именно этого возраста сейчас выступают против повышения. Это надо учесть, чтобы люди предпенсионного возраста безболезненно пережили переходный период.

«Также надо предпринять меры с обучением, с продлением трудоспособности людей, а также меры по повышение качества жизни населения. В России есть такие регионы, в которых до предлагаемого правительством РФ пенсионного возраста (63 года для женщин, 65 лет для мужчин) люди не доживают. То есть нужны меры, учитывающие территориально-отраслевой принцип. Пенсионная реформа в целом заслуживает поддержки, но законопроект надо дорабатывать», — высказал свое мнение Лушина.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»