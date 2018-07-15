В России — тридцать первый день чемпионата мира по футболу. Сегодня, 14 июля, в матче за третье место встретятся сборные Бельгии и Англии. Игра состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» в 17:00.

Иван Шилов ИА REGNUM Чемпионат мира по футболу в России

09:07 14.07.2018 Футболисты сборной Франции по футболу хотели бы задержаться в России после окончания чемпионата мира по футболу. Читайте подробнее: Футболисты сборной Франции хотят остаться в России после ЧМ

09:30 14.07.2018 России удалось провести образцовое первенство планеты по футболу, заявил чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Давид Трезеге. Об этом: «Образцовый чемпионат» — футболист Давид Трезеге о ЧМ-2018 в России

10:20 14.07.2018 Вице-премьеру Российской Федерации Виталию Мутко запретили публично появляться во время чемпионата мира по футболу рядом с президентом Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино и другими футбольными функционерами. Об этом накануне, 13 июля, сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на свои источники. Об этом: Русская служба ВВС: Мутко запретили появлятся рядом с Инфантино на ЧМ-2018

10:53 14.07.2018 Сыгравший Джона Сноу в известном сериале «Игра престолов» британский актер Кит Харингтон посетит финал чемпионата мира по футболу — 2018 в Москве. Читайте подробнее: Звезда сериала «Игра престолов» посетит финал ЧМ-2018 в Москве

11:08 14.07.2018 Эрмитажный кот-оракул Ахилл предсказал победу Бельгии в матче за третье место со сборной Англии в Санкт-Петербурге. Читайте подробнее: Кот Ахилл из Эрмитажа выбрал Бельгию фаворитом в матче с Англией

11:58 14.07.2018 Председатель организационного комитета «Россия — 2018» Аркадий Дворкович рассказал, как будет использоваться наследие чемпионата мира по футболу, который скоро завершится. Подробности в материале: Дворкович рассказал о главном наследии чемпионата мира по футболу 2018 года

12:22 14.07.2018 Председатель организационного комитета «Россия — 2018» Аркадий Дворкович подвел промежуточные итоги чемпионата мира по футболу. Подробности в материале: Дворкович: ЧМ-2018 показал, что Россия — гостеприимная и дружелюбная страна

16:00 14.07.2018 Ровно час остается до начала матча Бельгия — Англия в Санкт-Петербурге. Это будет игра за третьем место на чемпионате мира в России. О шансах двух команд, их составах и истории встреч — в вышедшем час назад материале ИА REGNUM: Читайте подробнее: Бельгия — Англия. За 2 часа до матча

16:06 14.07.2018 Во время матча Бельгия — Англия в Санкт-Петербурге возможен кратковременный дождь с грозой, предупредили в городском Гидрометцентре. Максимальная температура воздуха + 27…29°C. Ветер северо-восточный 4−7 м/с.

16:28 14.07.2018 Команды Бельгии и Англии вышли на разминку на стадионе «Санкт-Петербург», где в 17:00 мск начнется матч за третье место на ЧМ-2018. Подробности в материале: Команды разминаются перед матчем за третье место на ЧМ-2018

16:36 14.07.2018 На матч за третье место в Петербург приехали около 15 тыс. иностранных болельщиков, но ожидается, что арена на Крестовском острове будет забита до отказа. Читайте также: Российские зрители поболеют и за Бельгию, и за Англию

16:45 14.07.2018 Бельгийцы и англичане не стали халатно относиться матчу за третье место — если судить по стартовым составам. Читайте также: Стали известны составы Бельгии и Англии на матч за третье место

16:46 14.07.2018 На стадионе «Санкт-Петербург» включили неофициальный гимн английской футбольной сборной Football’s Coming Home, написанный к чемпионату 1990 года. После исторического выхода Англии в полуфинал, эта песня вновь покорила чарты. Несмотря на совсем небольшое количество англичан на трибунах, всё же было слышно, как на стадионе подпевают: «Three lions on a shirt, Jules Rimet still gleaming, thirty years of hurt never stopped me dreaming».

16:57 14.07.2018 На стадионе «Санкт-Петербург» прозвучали государственные гимны Бельгии и Англии.

17:00 14.07.2018 Иранский арбитр Алиреза Фагани дал стартовый свисток. Матч, который определит бронзовых призеров мундиаля, между Бельгией и Англией, начался.

17:04 14.07.2018 На четвертой минуте матча Бельгия открывает счет в матче с Англией!

17:07 14.07.2018 Голевая атака началась с мощного паса бельгийского голкипера Тибо Куртуа почти через всё поле, бельгийцы легко перебросили английскую защиту, момент завершился голевой передачей Насера Шадли и точным ударом Тома Менье. Счет в матче Бельгия — Англия — 1:0.

17:09 14.07.2018 Трибуны приветствовали успешную атаку бельгийцев, как, впрочем, и попытки английских атак. Скандирования «Россия! Россия!» еще раз доказывают, что отечественная публика пришла на стадион в Петербурге просто в надежде на красивый футбол.

17:10 14.07.2018 Первый штрафной назначен в матче Бельгия — Англия после подсечки бельгийцами Гарри Кейна. Исполнял его автор единственного английского гола в прошлом матче с хорватами Киран Триппьер, однако в этот раз заброс вышел неточным.

17:13 14.07.2018 Уже вторая опасная атака со стороны Бельгии, которая насквозь прошила порядки англичан, дело дошло до удара в створ, однако сначала Пикфорд отбил мяч в поле, после чего его вынесли за пределы штрафной.

17:14 14.07.2018 Первый удар в створ бельгийских ворот нанесли англичане, но вышло слабовато — Фабиан Делф пробил прямо в руки Куртуа.

17:15 14.07.2018 Затем последовала еще одна попытка после заброса в штрафную, но и здесь бельгийский голкипер спас ворота от удара головой Рубена Лофтус-Чика.

17:17 14.07.2018 Ромелу Лукаку добрался до английских ворот, но Джордан Пикфорд безошибочно сыграл на выходе.

17:19 14.07.2018 Хороший проход обеспечил англичанам Лофтус-Чик, заработав первый угловой удар.

17:21 14.07.2018 Подача с углового добралась до адресата, но Куртуа надежен, англичане пока не смогли распечатать ворота бельгийцев.

17:21 14.07.2018 Президент РФ Владимир Путин посетит церемонию закрытия ЧМ-2018. В финале ЧМ-2018, который пройдет 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве, сыграют сборные Франции и Хорватии. Подробности в материале: Президент РФ примет участие в награждении победителей ЧМ-2018

17:22 14.07.2018 Пока бельгийцы атакуют, зрители пустили волну по трибунам стадиона в Петербурге, в награду футболистам за активные действия на поле.

17:24 14.07.2018 Гарри Кейн промахнулся по воротам бельгийцев с 20 метров, получив шикарный пас.

17:34 14.07.2018 Первый тайм матча за третье место проходит со значительным преимуществом бельгийцев, которые сумели забить гол англичанам, и пока отказываются отдавать инициативу и останавливаться на достигнутом.

17:36 14.07.2018 Первый угловой заработала и сборная Бельгии. Исполнил его Кевин де Брёйне. Стандарт завершился ударом Алдервейрелда, который почти пробил ножницами, но выше ворот.

17:37 14.07.2018 Травму получил Насер Шадли. Рядом с ним не было других игроков, видимо, потянул мышцу в момент обработки мяча. Вместе с медиками он удаляется с поля. Игра продолжается, бельгийцы пока в меньшинстве.

17:39 14.07.2018 Насер Шадли не сможет продолжить игру. Вместо него выйдет Томас Вермален.

17:45 14.07.2018 Трибуны подгоняют команды вперед на последних минутах первого тайма, но пока ни атаки бельгийцев, ни английские контрвыпады цели не достигают.

17:46 14.07.2018 Арбитр добавил две минуты к первому тайму матча Бельгия — Англия.

17:48 14.07.2018 Лофтус-Чик опять доказывает свою полезность в стартовом составев, вновь потревожив Куртуа, но бельгиец свою команду не подвел. Тут же мяч получает Лукаку и добирается до штрафной, однако единственный оставшийся между ним и Пикфордом Джон Стоунз не дал бельгийцу пробить по воротам.

17:48 14.07.2018 Первый тайм матча Бельгия — Англия завершён. Счет 1:0 в пользу бельгийцев.

17:54 14.07.2018 Некоторые болельщики сборной Англии появились на трибунах в характерных жилетках, подражая стилю Гарета Саутгейта.

18:04 14.07.2018 Начался второй тайм матча Бельгия — Англия за третье место на чемпионате мира по футболу 2018 года.

18:06 14.07.2018 После перерыва в сборной Англии Маркус Рэшфорд вышел на замену Стерлингу, а Джесси Лингард заменил Дэнни Роуза. Тренер англичан Гарет Саутгейт пытается найти ключи к бельгийским воротам.

18:08 14.07.2018 Российские трибуны определились с выбором фаворита, и активнее поддерживают Бельгию в матче против Англии на стадионе «Санкт-Петербург», периодически скандируя «Россия!».

18:09 14.07.2018 Штрафной у ворот бельгийцев снова исполнил Киран Триппьер, мяч удалось выбить только на угловой. И снова бьет Триппьер — в этот раз прямо в руки Куртуа.

18:10 14.07.2018 Джон Стоунз получает желтую карточку — хватал Эдена Азара за футболку.

18:14 14.07.2018 Лингард подавал в штрафную на Кейна, но удар вышел слишком сильным, и нападающий сборной Англии не успел за мячом.

18:15 14.07.2018 После ошибки защиты англичан Лукаку вышел один на один с Пикфордом, но тот четко сыграл на выходе и забрал мяч.

18:19 14.07.2018 Ромелу Лукаку покидает поле. Джон Стоунз, в основном, находил на него управу, теперь за Бельгию сыграет Дрис Мертенс, нападающий «Наполи».

18:22 14.07.2018 Тома Мёнье падает в штрафной, но судья не назначает пенальти — ФабианДелф успел за мячом раньше бельгийца. Последовавший угловой у английский ворот не принес бельгийцам результата.

18:24 14.07.2018 Фанатов Бельгии и Англии в фан-зоне на Конюшенной площади Петербурга практически нет. Российские болельщики в фан-зоне в основном болеют за бельгийцев.

18:25 14.07.2018 Угловой у ворот Куртуа быстро превратился в стремительную контратаку бельгийцев, но в итоге Пикфорд забрал мяч в руки.

18:27 14.07.2018 Рэшфорд оказался на газоне в штрафной после того, как на него спиной налетел Вермален, но судья не зафиксировал фол.

18:30 14.07.2018 Эрик Дайер после великолепной комбинации и прохода к бельгийским воротам нанес удар, перебросив Куртуа, но защитнику Алдервейрелду удалось выбить мяч на угловой.

18:31 14.07.2018 Очередной угловой в ворот Куртуа после выноса Компани, но бельгийцы справляются с навесом Рашфорда.

18:32 14.07.2018 64 тыс. 406 зрителей присутствуют на стадионе «Санкт-Петербург» на матче Бельгия — Англия.

18:37 14.07.2018 Магуайр заработал желтую карточку. Бельгийцы меняют Юри Тилеманса на Муссу Дембеле.

18:38 14.07.2018 Пикфорд спасает свои ворота англичан после бельгийской контратаки и мощнейшего удара Мёнье.

18:40 14.07.2018 Эден Азар забивает гол в ворота англичан — 2:0 в матче за третье место на ЧМ-2018.

18:41 14.07.2018 После того, как Азар забивает второй гол в ворота сборной Англии, Пикфорд со злости выбивает мяч с силой и попадает прямо в Гарри Кейна в центре поля.

18:41 14.07.2018 Для Эдена Азара это уже третий забитый мяч в шести матчах.

18:43 14.07.2018 Саутгейт меняет Лофтус-Чика на Деле Алли. До конца последнего для этих команд матча мундиаля остается пять минут.

18:47 14.07.2018 Англичане явно вышли забивать во втором тайме и заставили бельгийцев обороняться, периодически вырываясь в контратаки, однако после второго пропущенного мяча сборная «трех львов» явно сникла в ожидании финального свистка.

18:48 14.07.2018 Напоследок трибуны стадиона «Санкт-Петербург» пустили еще одну волну, провожая чемпионат мира по футболу из Северной столицы.

18:49 14.07.2018 Три минуты добавляет иранский арбитр к основному времени матча Бельгия — Англия.

18:51 14.07.2018 Бельгийцы проводили одну из заключительных атак, де Брёйне навешивал, но Лингард мяч выбивает из штрафной.

18:51 14.07.2018 Аксель Витсель под занавес получает желтую карточку.

18:52 14.07.2018 Сразу звучит финальный свисток — Бельгия победила Англию и заработала бронзу на чемпионате мира 2018 года в России.

18:52 14.07.2018 Игроки обоих сборных обмениваются рукопожатиями, англичане поздравляют своих соперников.

18:59 14.07.2018 Матч за третье место на чемпионате мира по футболу не стал рекордным для стадиона «Санкт-Петербург». Читайте также: Стадион «Санкт-Петербург» в матче Бельгия — Англия удержал свой рекорд

19:01 14.07.2018 В Госдуме поздравляют сборную Бельгии с заслуженным третьим местом на чемпионате мира-2018. «Бельгия продемонстрировала качественный прогресс в развитии за последние 8 лет и показывает очень высокий уровень футбола. Трансферная стоимость игроков подросла сегодня значительно», — отметил в соцсети член исполкома РФС, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР).

19:03 14.07.2018 В Санкт-Петербурге встретились неудачники полуфиналов — сборные Англии и Бельгии. Последние проиграли французам, сильнейшей сборной ЧМ-2018. А вот англичане сами отдали победу хорватам в полуфинале. Английская щедрость продолжилась и в финале. Уже в начале матча бельгийцы пробили ворота Джонатана Пикфорда. Выиграв мяч в центре поля, подопечные Роберто Мартинеса провели фирменную контратаку. Ромелу Лукаку перевел мяч на левый фланг на Насера Шадли, а тот выполнил шикарный кросс. Правый защитник Тома Менье, совершив марафонский забег, оттеснил Денни Роуза и замкнул прострел. Гол! И это уже на четвертой минуте матча. Читайте также: «Золотое поколение» бельгийцев выковало себя в бронзе на ЧМ-2018

19:06 14.07.2018 Стадион в Петербурге рукоплещет сборной Бельгии. Игроки получают бронзовые медали из рук главы FIFA Джанни Инфантино. Бельгийская команда была фаворитом в этой игре, а для многих ‑ и фаворитом всего турнира, но пройти Францию она не смогла.

19:09 14.07.2018 Бельгия вернется домой с бронзовыми медалями мундиаля — это самый потрясающий результат для бельгийцев за всю историю. Об этом: Бельгийцам вручили бронзу чемпионата мира по футболу

19:11 14.07.2018 Бельгийские футболисты сделали круг почета на стадионе «Санкт-Петербург», поблагодарив болельщиков.

19:58 14.07.2018 Нежелание премьер-министра Терезы Мэй приехать в Россию деморализовало сборную Англии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич. Сенатор полагает, что английская сборная была изначально обречена на проигрыш. Об этом: В проигрыше сборной Англии на ЧМ винят Терезу Мэй

21:35 14.07.2018 Лучшие моменты матча между сборными Бельгии и Англии смотрите в фоторепортаже Андрей Пронина. Об этом: Бельгия вынесла Англию и завоевала бронзу чемпионата мира

21:41 14.07.2018 Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прервал интервью для немецкого журнала Der Spiegel, когда сотрудники СМИ задали ему вопрос о возможном применении допинга российскими футболистами на домашнем ЧМ-2018 Подробности в материале: Черчесов вышел из комнаты после вопроса журналиста о допинге

21:48 14.07.2018 Большинство зрителей стадиона «Санкт-Петербург» на матче Бельгия — Англия и в фан-зоне на Конюшенной площади были жителями России: это подтверждалось многократным скандированием названия нашей страны. А симпатии большинства были на стороне Бельгии. Репортаж ИА REGNUM с последнего петербургского матча ЧМ-2018. Читайте подробнее: Петербург попрощался с мундиалем честной бельгийской победой

01:57 Комфортный визовый режим позволит вновь посетить Россию болельщикам, полюбившим её за время чемпионата мира по футболу. Об этом на гала-концерте звезд мировой оперы в Большом театре заявил российский президент Владимир Путин. Он отметил, что многие гости из-за рубежа хотели бы вновь побывать в России, но уже вместе с семьями и друзьями. Для них власти готовы создать «максимально комфортный визовый режим». Об этом: Путин пообещал смягчить визовый режим для болельщиков после ЧМ

03:11 Россия является настоящей футбольной державой, а чемпионат мира 2018 года оказался лучшим в истории. Об этом заявил президент ФИФА Джанни Инфантино во время гала-концерта звезд мировой оперы в Большом театре. Фразу «спасибо, Россия» Инфантино несколько раз повторил по-русски. Читайте подробнее: Глава ФИФА: Россия — футбольная держава

03:43 Бывший президент Франции Николя Саркози личным присутствием поддержит национальную сборную в финале чемпионата мира по футболу. Он следил за всеми играми французской команды. Об этом: Экс-президент Франции посетит финальный матч ЧМ-2018

04:15 Иностранные журналисты представили искаженный образ России в преддверии чемпионата мира по футболу, делая упор на негативных моментах. Однако оказалось, что Москва — «нормальное место», а её жители — вовсе не инопланетяне. «У меня действительно возникает вопрос, не могли ли мы, иностранные корреспонденты, получше рассказать о том, какая это страна», — отмечает журналист The Guardian Шон Уокер. Об этом: Болельщиков Россией пугали зря — Guardian

04:51 Чемпионат мира по футболу в России удался и объединил вокруг себя миллионы людей. Об этом на гала-концерте в Большом театре, посвящённом закрытию ЧМ, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что Россия готовилась к мировому спортивному событию «основательно и ответственно». Читайте также: Путин дал оценку футбольному чемпионату мира в России