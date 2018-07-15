ЧМ-2018, матч за третье место: трансляция REGNUM 14 июля
Футболисты сборной Франции по футболу хотели бы задержаться в России после окончания чемпионата мира по футболу.
Читайте подробнее: Футболисты сборной Франции хотят остаться в России после ЧМ
России удалось провести образцовое первенство планеты по футболу, заявил чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Давид Трезеге.
Об этом: «Образцовый чемпионат» — футболист Давид Трезеге о ЧМ-2018 в России
Вице-премьеру Российской Федерации Виталию Мутко запретили публично появляться во время чемпионата мира по футболу рядом с президентом Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино и другими футбольными функционерами. Об этом накануне, 13 июля, сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на свои источники.
Об этом: Русская служба ВВС: Мутко запретили появлятся рядом с Инфантино на ЧМ-2018
Сыгравший Джона Сноу в известном сериале «Игра престолов» британский актер Кит Харингтон посетит финал чемпионата мира по футболу — 2018 в Москве.
Читайте подробнее: Звезда сериала «Игра престолов» посетит финал ЧМ-2018 в Москве
Эрмитажный кот-оракул Ахилл предсказал победу Бельгии в матче за третье место со сборной Англии в Санкт-Петербурге.
Читайте подробнее: Кот Ахилл из Эрмитажа выбрал Бельгию фаворитом в матче с Англией
Председатель организационного комитета «Россия — 2018» Аркадий Дворкович рассказал, как будет использоваться наследие чемпионата мира по футболу, который скоро завершится.
Подробности в материале: Дворкович рассказал о главном наследии чемпионата мира по футболу 2018 года
Председатель организационного комитета «Россия — 2018» Аркадий Дворкович подвел промежуточные итоги чемпионата мира по футболу.
Подробности в материале: Дворкович: ЧМ-2018 показал, что Россия — гостеприимная и дружелюбная страна
«Санкт-Петербург» — самый красивый стадион чемпионата мира. Говорю это не потому, что играл в «Зените», а потому что он просто потрясающий», — заявил полузащитник сборной Бельгии по футболу Аксель Витсель накануне матча его команды со сборной Англии, который начнется в 17:00 в Северной столице.
Ровно час остается до начала матча Бельгия — Англия в Санкт-Петербурге. Это будет игра за третьем место на чемпионате мира в России. О шансах двух команд, их составах и истории встреч — в вышедшем час назад материале ИА REGNUM:
Читайте подробнее: Бельгия — Англия. За 2 часа до матча
Во время матча Бельгия — Англия в Санкт-Петербурге возможен кратковременный дождь с грозой, предупредили в городском Гидрометцентре. Максимальная температура воздуха + 27…29°C. Ветер северо-восточный 4−7 м/с.
Команды Бельгии и Англии вышли на разминку на стадионе «Санкт-Петербург», где в 17:00 мск начнется матч за третье место на ЧМ-2018.
Подробности в материале: Команды разминаются перед матчем за третье место на ЧМ-2018
На матч за третье место в Петербург приехали около 15 тыс. иностранных болельщиков, но ожидается, что арена на Крестовском острове будет забита до отказа.
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Бельгийцы и англичане не стали халатно относиться матчу за третье место — если судить по стартовым составам.
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На стадионе «Санкт-Петербург» включили неофициальный гимн английской футбольной сборной Football’s Coming Home, написанный к чемпионату 1990 года. После исторического выхода Англии в полуфинал, эта песня вновь покорила чарты. Несмотря на совсем небольшое количество англичан на трибунах, всё же было слышно, как на стадионе подпевают: «Three lions on a shirt, Jules Rimet still gleaming, thirty years of hurt never stopped me dreaming».
На стадионе «Санкт-Петербург» прозвучали государственные гимны Бельгии и Англии.
Иранский арбитр Алиреза Фагани дал стартовый свисток. Матч, который определит бронзовых призеров мундиаля, между Бельгией и Англией, начался.
На четвертой минуте матча Бельгия открывает счет в матче с Англией!
Голевая атака началась с мощного паса бельгийского голкипера Тибо Куртуа почти через всё поле, бельгийцы легко перебросили английскую защиту, момент завершился голевой передачей Насера Шадли и точным ударом Тома Менье. Счет в матче Бельгия — Англия — 1:0.
Трибуны приветствовали успешную атаку бельгийцев, как, впрочем, и попытки английских атак. Скандирования «Россия! Россия!» еще раз доказывают, что отечественная публика пришла на стадион в Петербурге просто в надежде на красивый футбол.
Первый штрафной назначен в матче Бельгия — Англия после подсечки бельгийцами Гарри Кейна. Исполнял его автор единственного английского гола в прошлом матче с хорватами Киран Триппьер, однако в этот раз заброс вышел неточным.
Уже вторая опасная атака со стороны Бельгии, которая насквозь прошила порядки англичан, дело дошло до удара в створ, однако сначала Пикфорд отбил мяч в поле, после чего его вынесли за пределы штрафной.
Первый удар в створ бельгийских ворот нанесли англичане, но вышло слабовато — Фабиан Делф пробил прямо в руки Куртуа.
Затем последовала еще одна попытка после заброса в штрафную, но и здесь бельгийский голкипер спас ворота от удара головой Рубена Лофтус-Чика.
Ромелу Лукаку добрался до английских ворот, но Джордан Пикфорд безошибочно сыграл на выходе.
Хороший проход обеспечил англичанам Лофтус-Чик, заработав первый угловой удар.
Подача с углового добралась до адресата, но Куртуа надежен, англичане пока не смогли распечатать ворота бельгийцев.
Президент РФ Владимир Путин посетит церемонию закрытия ЧМ-2018.
В финале ЧМ-2018, который пройдет 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве, сыграют сборные Франции и Хорватии.
Подробности в материале: Президент РФ примет участие в награждении победителей ЧМ-2018
Пока бельгийцы атакуют, зрители пустили волну по трибунам стадиона в Петербурге, в награду футболистам за активные действия на поле.
Гарри Кейн промахнулся по воротам бельгийцев с 20 метров, получив шикарный пас.
Первый тайм матча за третье место проходит со значительным преимуществом бельгийцев, которые сумели забить гол англичанам, и пока отказываются отдавать инициативу и останавливаться на достигнутом.
Первый угловой заработала и сборная Бельгии. Исполнил его Кевин де Брёйне. Стандарт завершился ударом Алдервейрелда, который почти пробил ножницами, но выше ворот.
Травму получил Насер Шадли. Рядом с ним не было других игроков, видимо, потянул мышцу в момент обработки мяча. Вместе с медиками он удаляется с поля. Игра продолжается, бельгийцы пока в меньшинстве.
Насер Шадли не сможет продолжить игру. Вместо него выйдет Томас Вермален.
Трибуны подгоняют команды вперед на последних минутах первого тайма, но пока ни атаки бельгийцев, ни английские контрвыпады цели не достигают.
Арбитр добавил две минуты к первому тайму матча Бельгия — Англия.
Лофтус-Чик опять доказывает свою полезность в стартовом составев, вновь потревожив Куртуа, но бельгиец свою команду не подвел. Тут же мяч получает Лукаку и добирается до штрафной, однако единственный оставшийся между ним и Пикфордом Джон Стоунз не дал бельгийцу пробить по воротам.
Первый тайм матча Бельгия — Англия завершён. Счет 1:0 в пользу бельгийцев.
Некоторые болельщики сборной Англии появились на трибунах в характерных жилетках, подражая стилю Гарета Саутгейта.
Начался второй тайм матча Бельгия — Англия за третье место на чемпионате мира по футболу 2018 года.
После перерыва в сборной Англии Маркус Рэшфорд вышел на замену Стерлингу, а Джесси Лингард заменил Дэнни Роуза. Тренер англичан Гарет Саутгейт пытается найти ключи к бельгийским воротам.
Российские трибуны определились с выбором фаворита, и активнее поддерживают Бельгию в матче против Англии на стадионе «Санкт-Петербург», периодически скандируя «Россия!».
Штрафной у ворот бельгийцев снова исполнил Киран Триппьер, мяч удалось выбить только на угловой. И снова бьет Триппьер — в этот раз прямо в руки Куртуа.
Джон Стоунз получает желтую карточку — хватал Эдена Азара за футболку.
Лингард подавал в штрафную на Кейна, но удар вышел слишком сильным, и нападающий сборной Англии не успел за мячом.
После ошибки защиты англичан Лукаку вышел один на один с Пикфордом, но тот четко сыграл на выходе и забрал мяч.
Ромелу Лукаку покидает поле. Джон Стоунз, в основном, находил на него управу, теперь за Бельгию сыграет Дрис Мертенс, нападающий «Наполи».
Тома Мёнье падает в штрафной, но судья не назначает пенальти — ФабианДелф успел за мячом раньше бельгийца. Последовавший угловой у английский ворот не принес бельгийцам результата.
Фанатов Бельгии и Англии в фан-зоне на Конюшенной площади Петербурга практически нет. Российские болельщики в фан-зоне в основном болеют за бельгийцев.
Угловой у ворот Куртуа быстро превратился в стремительную контратаку бельгийцев, но в итоге Пикфорд забрал мяч в руки.
Рэшфорд оказался на газоне в штрафной после того, как на него спиной налетел Вермален, но судья не зафиксировал фол.
Эрик Дайер после великолепной комбинации и прохода к бельгийским воротам нанес удар, перебросив Куртуа, но защитнику Алдервейрелду удалось выбить мяч на угловой.
Очередной угловой в ворот Куртуа после выноса Компани, но бельгийцы справляются с навесом Рашфорда.
64 тыс. 406 зрителей присутствуют на стадионе «Санкт-Петербург» на матче Бельгия — Англия.
Магуайр заработал желтую карточку. Бельгийцы меняют Юри Тилеманса на Муссу Дембеле.
Пикфорд спасает свои ворота англичан после бельгийской контратаки и мощнейшего удара Мёнье.
Эден Азар забивает гол в ворота англичан — 2:0 в матче за третье место на ЧМ-2018.
После того, как Азар забивает второй гол в ворота сборной Англии, Пикфорд со злости выбивает мяч с силой и попадает прямо в Гарри Кейна в центре поля.
Для Эдена Азара это уже третий забитый мяч в шести матчах.
Саутгейт меняет Лофтус-Чика на Деле Алли. До конца последнего для этих команд матча мундиаля остается пять минут.
Англичане явно вышли забивать во втором тайме и заставили бельгийцев обороняться, периодически вырываясь в контратаки, однако после второго пропущенного мяча сборная «трех львов» явно сникла в ожидании финального свистка.
Напоследок трибуны стадиона «Санкт-Петербург» пустили еще одну волну, провожая чемпионат мира по футболу из Северной столицы.
Три минуты добавляет иранский арбитр к основному времени матча Бельгия — Англия.
Бельгийцы проводили одну из заключительных атак, де Брёйне навешивал, но Лингард мяч выбивает из штрафной.
Аксель Витсель под занавес получает желтую карточку.
Сразу звучит финальный свисток — Бельгия победила Англию и заработала бронзу на чемпионате мира 2018 года в России.
Игроки обоих сборных обмениваются рукопожатиями, англичане поздравляют своих соперников.
Матч за третье место на чемпионате мира по футболу не стал рекордным для стадиона «Санкт-Петербург».
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В Госдуме поздравляют сборную Бельгии с заслуженным третьим местом на чемпионате мира-2018.
«Бельгия продемонстрировала качественный прогресс в развитии за последние 8 лет и показывает очень высокий уровень футбола. Трансферная стоимость игроков подросла сегодня значительно», — отметил в соцсети член исполкома РФС, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР).
В Санкт-Петербурге встретились неудачники полуфиналов — сборные Англии и Бельгии. Последние проиграли французам, сильнейшей сборной ЧМ-2018. А вот англичане сами отдали победу хорватам в полуфинале.
Английская щедрость продолжилась и в финале. Уже в начале матча бельгийцы пробили ворота Джонатана Пикфорда. Выиграв мяч в центре поля, подопечные Роберто Мартинеса провели фирменную контратаку. Ромелу Лукаку перевел мяч на левый фланг на Насера Шадли, а тот выполнил шикарный кросс. Правый защитник Тома Менье, совершив марафонский забег, оттеснил Денни Роуза и замкнул прострел. Гол! И это уже на четвертой минуте матча.
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Стадион в Петербурге рукоплещет сборной Бельгии. Игроки получают бронзовые медали из рук главы FIFA Джанни Инфантино. Бельгийская команда была фаворитом в этой игре, а для многих ‑ и фаворитом всего турнира, но пройти Францию она не смогла.
Бельгия вернется домой с бронзовыми медалями мундиаля — это самый потрясающий результат для бельгийцев за всю историю.
Об этом: Бельгийцам вручили бронзу чемпионата мира по футболу
Бельгийские футболисты сделали круг почета на стадионе «Санкт-Петербург», поблагодарив болельщиков.
Нежелание премьер-министра Терезы Мэй приехать в Россию деморализовало сборную Англии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.
Сенатор полагает, что английская сборная была изначально обречена на проигрыш.
Лучшие моменты матча между сборными Бельгии и Англии смотрите в фоторепортаже Андрей Пронина.
Об этом: Бельгия вынесла Англию и завоевала бронзу чемпионата мира
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прервал интервью для немецкого журнала Der Spiegel, когда сотрудники СМИ задали ему вопрос о возможном применении допинга российскими футболистами на домашнем ЧМ-2018
Подробности в материале: Черчесов вышел из комнаты после вопроса журналиста о допинге
Большинство зрителей стадиона «Санкт-Петербург» на матче Бельгия — Англия и в фан-зоне на Конюшенной площади были жителями России: это подтверждалось многократным скандированием названия нашей страны. А симпатии большинства были на стороне Бельгии. Репортаж ИА REGNUM с последнего петербургского матча ЧМ-2018.
Читайте подробнее: Петербург попрощался с мундиалем честной бельгийской победой
Комфортный визовый режим позволит вновь посетить Россию болельщикам, полюбившим её за время чемпионата мира по футболу. Об этом на гала-концерте звезд мировой оперы в Большом театре заявил российский президент Владимир Путин.
Он отметил, что многие гости из-за рубежа хотели бы вновь побывать в России, но уже вместе с семьями и друзьями. Для них власти готовы создать «максимально комфортный визовый режим».
Об этом: Путин пообещал смягчить визовый режим для болельщиков после ЧМ
Россия является настоящей футбольной державой, а чемпионат мира 2018 года оказался лучшим в истории. Об этом заявил президент ФИФА Джанни Инфантино во время гала-концерта звезд мировой оперы в Большом театре.
Фразу «спасибо, Россия» Инфантино несколько раз повторил по-русски.
Читайте подробнее: Глава ФИФА: Россия — футбольная держава
Бывший президент Франции Николя Саркози личным присутствием поддержит национальную сборную в финале чемпионата мира по футболу. Он следил за всеми играми французской команды.
Об этом: Экс-президент Франции посетит финальный матч ЧМ-2018
Иностранные журналисты представили искаженный образ России в преддверии чемпионата мира по футболу, делая упор на негативных моментах. Однако оказалось, что Москва — «нормальное место», а её жители — вовсе не инопланетяне.
«У меня действительно возникает вопрос, не могли ли мы, иностранные корреспонденты, получше рассказать о том, какая это страна», — отмечает журналист The Guardian Шон Уокер.
Чемпионат мира по футболу в России удался и объединил вокруг себя миллионы людей. Об этом на гала-концерте в Большом театре, посвящённом закрытию ЧМ, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что Россия готовилась к мировому спортивному событию «основательно и ответственно».
Читайте также: Путин дал оценку футбольному чемпионату мира в России
15 июля, в день финального матча ЧМ-2018, в Москве ожидается до +29 градусов жары, сообщили в Гидрометцентре.
Читайте также: В день финального матча ЧМ-2018 в Москве ожидается жара до 29 градусов