16:46 14.07.2018

На стадионе «Санкт-Петербург» включили неофициальный гимн английской футбольной сборной Football’s Coming Home, написанный к чемпионату 1990 года. После исторического выхода Англии в полуфинал, эта песня вновь покорила чарты. Несмотря на совсем небольшое количество англичан на трибунах, всё же было слышно, как на стадионе подпевают: «Three lions on a shirt, Jules Rimet still gleaming, thirty years of hurt never stopped me dreaming».