Ярославль, 12 июля, 2018, 10:29 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Слепцов подписал постановление, согласно которому служащие мэрии должны принять участие в V Ярославском полумарафоне «Золотое кольцо», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Мэр Ярославля на полумарафоне

Утвержден и план организационных мероприятий по подготовке к его проведению. В нем довольно много пунктов, но наибольший интерес представляет пункт №2 — «интеграция руководителей и работников органов городского самоуправления в проект «Бегом по Золотому кольцу» 2018 серии RUSSIARUNNING».

В его рамках поручается сформировать беговую команду работников мэрии города Ярославля, ее структурных подразделений, муниципальных органов и провести для нее серию вводных занятий с профессиональным тренером по бегу.

Так что сотрудникам мэрии предстоит побегать. На официальном сайте «Ярославского полумарафона — 2018» значатся дистанции в 21 км (она пока наименее популярна, свободных мест — 1436), 10 км (1490 свободных мест), 3 км (есть свободные места), 600 метров (места закончились), 300 метров и командная эстафета.

На этот раз организаторы подготовили несколько нововведений: в рамках основного забега пройдут эстафеты «два человека по десять километров», «три человека по семь километров» или «четыре человека по пять километров». Кроме того, желающие могут заявиться в «гонку за лидером». Это означает, что любители могут «закрепиться» за профессиональным бегуном у самой линии старта и, таким образом, попробовать свои силы в сравнении. Зачет их хронометража будет вестись не от пересечения линии старта, а от выстрела стартового пистолета.

Участие во всех забегах — платное, от 400 до 4800 рублей. Не совсем понятно, будут ли сотрудники мэрии платить за себя сами или их бег оплатит бюджет.

Полумарафон состоится 2 сентября.