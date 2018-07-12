Москва, 12 июля, 2018, 10:28 — ИА Регнум. Законопроект о новой праздничной дате — Дне российского футбола вносят в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля, об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Белик в ходе пленарного заседания.

Иван Шилов ИА REGNUM Чемпионат мира по футболу 2018

«Фракция «Единая Россия» вносит в Госдуму законодательную инициативу. Мы предлагаем новую памятную дату», — сказал Белик.

Поправки дополняют закон «О днях воинской славы и памятных датах России» памятной датой — 22 октября — Днем российского футбола.

Дата выбрана неслучайно: 22 октября — день рождения легендарного советского футболиста Льва Ивановича Яшина.

Внесение законопроекта связано с проведением в России чемпионата мира по футболу.

«Поистине исторические достижения наших футболистов сплотили вокруг себя всю страну. Успехи сборной России по футболу отмечены на высочайшем уровне не только в нашей стране, но и во всем мире», — отмечают авторы.