Москва, 12 июля, 2018, 10:27 — ИА Регнум. Профильный комитет Госдумы после 17 июля начнет рассмотрение законопроекта о пенсионной реформе, предполагающей повышение пенсионного возраста до 65 лет у мужчин и 63 лет у женщин, однако основные поправки, которые предложит к документу фракция ЛДПР, известны уже сегодня. Об этом журналистам 12 июля заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

«Если Госдума голосами партии большинства это решение примет и в первом чтении законопроект пройдет, то мы будем готовить поправки», — заявил Нилов.

В первую очередь, отметил он, поправки коснутся вступления закона в силу.

«2019 год это рано, не надо спешить», — отметил Нилов.

По его словам, реформа нужна, но предложенные сроки слишком жесткие. Кроме того, депутаты также будут предлагать снижение предлагаемой планки повышения возраста. По словам Нилова, поправки могут предполагать уменьшение пенсионного возраста до существующего сегодня.

Помимо этого, депутаты предложат вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.

«В противном случае пенсионеры будут уходить в тень, получать зарплаты в конвертах. При этом работодатель не будет направлять с них отчисления в Пенсионный фонд РФ, и бюджет ПФР опять будет страдать», — отметил Нилов.

Он напомнил, что фракция ЛДПР не будет поддерживать предложенный правительством законопроект о пенсионной реформе.