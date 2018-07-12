Ярославль, 12 июля, 2018, 10:20 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы могут лишиться возможности давать оценку исполнения региональных государственных программ. Соответствующий проект закона внес в региональный парламент и.о. губернатора области Дмитрий Степаненко.

Duma.yar.ru Заседание комитета Яроблдумы

В нем среди прочего предлагается заменить в статье 20 закона «О бюджетном процессе» слово «отчет» словом «доклад». В законе предусмотрено, что раз в год правительство региона представляет в облдуму отчет об исполнении госпрограмм. Разница в том, что отчет подразумевает оценку работы чиновников. Доклад же такой оценки не подразумевает. По госпрограммам проходит большинство бюджетных расходов. Ранее, как говорят депутаты, отчет был эффективной мерой контроля за исполнительной властью.

Раньше отчет по исполнению государственных программ подразумевал серьезную совместную работу депутатов и правительства. Каждый комитет рассматривал профильную программу. Это не было оголтелым критиканством: где-то депутаты помогали правительству, где-то обращали внимание на недостатки, где-то нажимали и заставляли принимать решения в интересах жителей. То, что правительство хочет сделать доклад вместо отчета, говорит о том, что хотят свести эту работу к формальности. На мой взгляд, правительство не хочет работать с депутатами, не хочет работать с парламентом», — высказал свое мнение корреспонденту ИА REGNUM депутат областной думы Андрей Крутиков.

Рассматривать внесенный Дмитрием Степаненко законопроект будет уже новый состав областной думы, который будет избран 9 сентября. Дума 6-го созыва завершила свою работу и ушла на каникулы.