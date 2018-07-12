Москва, 12 июля, 2018, 10:13 — ИА Регнум. Пенсионная реформа и рост пенсий не коснутся работающих пенсионеров. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля, об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

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«Проанализировав сам проект закона, мы видим, что никакого механизма, направленного на увеличение пенсий действующим пенсионерам, не предусматривается», — отметил Нилов.

Так, по его словам, единственная законная возможность увеличивать пенсии — индексировать их на уровень инфляции. Однако правительство пока сохраняет действие нормы об отмене индексации пенсий для пенсионеров, которые работают.

«Если эта норма сохранится, то ни о каком росте пенсий для работающих говорить не придется, потому как это не предусмотрено действующим законодательством», — объяснил Нилов.