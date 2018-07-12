Чита, 12 июля, 2018, 10:17 — ИА Регнум. Огромный масштаб разрушений и тысячи пострадавших от наводнения в Забайкалье заинтересовали правоохранителей. О начале серии доследственных проверок известило сегодня, 12 июля, руководство СУ СК РФ по Забайкальскому краю, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС по Забайкальскому краю Наводнение в Забайкалье

Напомним, первая информация о затопленных территориях появилась на сайте забайкальских спасателей 8 июля. Но, известив в 12:00 по местному времени, что из-за обильных осадков произошел резкий подъем уровня реки Талача и что подтопленными оказались восемь жилых домов жителей поселка Верх-Талача, спасатели поспешили успокоить граждан, заявив, что к 15:00 местного времени «наблюдается спад уровня воды, в домах воды нет».

Цитата с сайта 75.mchs.gov.ru Для ликвидации последствий в Верх-Талаче задействованы сотрудники МЧС России. Информация размещена на сайте спасателей 8 июля в 12:00 местного времени

Второе сообщение о наводнении появилось на сайте забайкальских спасателей только в 22:24 местного времени. Но даже после того, как было заявлено, что из-за резкого подъема реки Кия подтопленными оказались 135 жилых домов в городе Шилка, в МЧС предпочли ограничиться лишь ранее опубликованной «полезной информацией» — как вести себя при угрозе наводнения.

Цитата с сайта 75.mchs.gov.ru Сотрудники МЧС ликвидируют последствия наводнения в городе Шилка. Информация размещена на сайте спасателей 8 июля в 22:24 местного времени

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А непосредственно режим ЧС на всей территории края власти региона ввели только 9 июля. Причём люди говорили, что не получали заранее никаких извещений о возможном бедствии.

Цитата с сайта 75.mchs.gov.ru Полезная информация: действия при угрозе наводнения. Информация размещена на сайте спасателей 8 июля в 12:41 местного времени

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«По предварительным данным, жители Шилкинского, Нерчинского, Сретенского, Карымского, Тунгокоченского и Читинского районов Забайкальского края не были своевременно предупреждены о предстоящих осадках и возможных паводках и в связи с этим не успели предпринять меры для эвакуации своего имущества и защиты домов от наводнения», — говорится в официальном сообщении СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

В ближайшее время следователям предстоит провести комплекс процессуальных и иных действий для установления масштабов ущерба. Также правоохранители дадут правовую оценку действиям должностных лиц в части исполнения своих обязанностей по проведению противопаводковых мероприятий, предотвращению последствий наводнений, своевременному оповещению населения о предстоящем наводнении, а также организации своевременной эвакуации населения и обеспечения сохранности имущества граждан от мародёров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, паводковая обстановка в Забайкалье и по сей день остаётся весьма сложной и напряжённой. Уровень воды в реках растёт. На 13 июля передано штормовое предупреждение: в регион вновь идут затяжные ливневые дожди.